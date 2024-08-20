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中小型股AI股勁揚 台股盤中守季線區間震盪

中央社／ 台北20日電

台股今天盤中區間震盪，不過中小型股走堅，人工智慧AI概念股和重電族群勁揚，帶動大盤重返季線之上。法人表示，大盤逼近前波高位套牢區，部分獲利了結賣壓浮現，呈現區間震盪格局，後市觀察美國聯準會是否降息，以及下週輝達財報。

AI指標股輝達（NVIDIA）和超微（AMD）漲逾4%，帶動美科技股勁揚，台股今天盤中走勢震盪整理，早盤大漲136點，儘管電子權值股台積電、鴻海、聯發科漲幅收斂，金融回檔，不過代表中小型股的櫃買OTC指數揚升，到今天連續8個交易日走揚，加上AI概念股和重電族群走堅，帶動加權指數重返季線約22449點之上。

到10時35分，大盤22479.86點，上揚70.23點，漲幅0.31%，盤中成交值約新台幣1926.87億元，其中電子股小漲0.33%，金融跌0.16%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群勁揚1.24%，機電電機類股漲1.86%，OTC指數揚升0.97%。股價超過千元的高價股力守「15千金」。

主要電子權值股台積電盤中翻黑小跌，鴻海漲幅收斂小漲0.5%，聯發科守平盤1255元，日月光投控、台達電小漲。人工智慧AI概念股廣達勁揚逾3%、緯創漲近1.5%。氣動元件廠亞德客-KY漲逾6.7%。

包括機器人與自動化工業等九大主題的IntelligentAsia 2024聯展，將於21日起登場，機器人軟硬體概念股今天盤中表現漲跌互見。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股今天若能站穩季線，代表重回中長期偏多格局，不過大盤也逼近前波高位套牢區，部分獲利了結賣壓浮現，大盤呈現區間震盪格局，後市觀察美國聯邦準備理事會（Fed）是否採取降息，以及下週輝達財報結果，牽動美股和台股動向。

AI 概念股

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