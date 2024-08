這週重量級會議…透九月份降息幅度線索！ 辣媽：會顯著牽動股、債市波動

市場靜待本週Jackson Hole會議結論

昨天(週一)美國公債利率小跌,道瓊;標普;那斯達克呈現小漲走勢,市場正等待著這週重量級會議-Jackson Hole的結論。

簡單介紹「Jackson Hole Meeting」

這會議是從1981年以來,一年一度全球央行的年會。與會人士包含各國央行官員,經濟學者,金融市場重要的參與者等等 一起討論主要國家的貨幣政策,全球面臨的經濟問題。

今年的會期是8/22-8/24,聯準會主席包爾也將發表演說,市場將尋找九月份降息幅度的線索。

每一年的主題都不一樣,而今年的主題是:

「重新評估貨幣政策的有效性和傳導性」(Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy)」

由過往的經驗看來,Jackson Hole開會的期間,都會顯著牽動股市、債市的波動,這會議所釋出的訊息,一定要密切注意,我也會幫大家更新喔!

