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這週重量級會議…透九月份降息幅度線索！ 辣媽：會顯著牽動股、債市波動

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

市場靜待本週Jackson Hole會議結論

昨天（週一）美國公債利率小跌，道瓊；標普；那斯達克呈現小漲走勢，市場正等待著這週重量級會議-Jackson Hole的結論。

簡單介紹「Jackson Hole Meeting」

這會議是從1981年以來，一年一度全球央行的年會。與會人士包含各國央行官員，經濟學者，金融市場重要的參與者等等 一起討論主要國家的貨幣政策，全球面臨的經濟問題。

今年的會期是8/22-8/24，聯準會主席包爾也將發表演說，市場將尋找九月份降息幅度的線索。

每一年的主題都不一樣，而今年的主題是：

「重新評估貨幣政策的有效性和傳導性」（Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy）」

由過往的經驗看來，Jackson Hole開會的期間，都會顯著牽動股市、債市的波動，這會議所釋出的訊息，一定要密切注意，我也會幫大家更新喔！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債市 標普 聯準會 降息

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