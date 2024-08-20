這週重量級會議…透九月份降息幅度線索！ 辣媽：會顯著牽動股、債市波動
市場靜待本週Jackson Hole會議結論
昨天（週一）美國公債利率小跌，道瓊；標普；那斯達克呈現小漲走勢，市場正等待著這週重量級會議-Jackson Hole的結論。
簡單介紹「Jackson Hole Meeting」
這會議是從1981年以來，一年一度全球央行的年會。與會人士包含各國央行官員，經濟學者，金融市場重要的參與者等等 一起討論主要國家的貨幣政策，全球面臨的經濟問題。
今年的會期是8/22-8/24，聯準會主席包爾也將發表演說，市場將尋找九月份降息幅度的線索。
每一年的主題都不一樣，而今年的主題是：
「重新評估貨幣政策的有效性和傳導性」（Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy）」
由過往的經驗看來，Jackson Hole開會的期間，都會顯著牽動股市、債市的波動，這會議所釋出的訊息，一定要密切注意，我也會幫大家更新喔！
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