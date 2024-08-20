台股早盤漲逾百點 台積電漲4元開977元

台股20日開盤指數為22,464.07點，上漲54.44點，早盤一度漲逾百點至22,545點。台積電（2330）開盤價為977元，上漲4元。

群益投顧表示，大盤指數季線盤中得而復失，量再創反彈波段新低，雖缺乏攻擊力卻也沒有殺低意圖，預期震盪後仍有挑戰本月高點機會。繼續參考短期技術面變化，進行汰弱留強換股操作因應。

操作題材可留意：

1.蘋果秘密計畫曝光，機器人題材熱不退─業界傳黃仁勳可望現身本周三登場的機器人與AI自動化展，拉抬機器人產業聲勢。蘋果也傳正在開發一款代號為「J595」的桌面機器人，將結合iPad螢幕和機械手臂，搭載Siri智慧助手及蘋果AI功能，預計最早在2026亮相，持續挹注族群題材熱度。

2.半導體展即將登場，先進封裝可望發揮─2024國際半導體展將於9月4至6日在南港展覽館盛大開展，內容涵蓋AI晶片、先進製程、異質整合、矽光子與化合物半導體等11項創新技術主題，並展示Chiplet、3D IC、CoWoS及FOPLP等先進封裝技術，相關族群可望有題材發揮空間。

周一（19日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40.896.53點，上漲236.73點、漲幅0.58%；S&P500指數上漲0.97%；那斯達克指數上漲1.39%；費半指數上漲1.86%。台積電ADR漲0.52%，收在175.45美元，較台北交易溢價15.5%。較台北交易溢價%。

自8月初拋售期間交易飆升以來，股票交易量一直呈下降趨勢，交易員不願在Fed傑克森洞年會前大手筆押注。周一各交易所股票成交量為100億股，較一個月均值低14%。超微和輝達各漲4.5%和4.4%。台積電ADR漲0.5%。超微同意斥資近50億美元收購雲端運算和人工智慧資料中心設備設計公司ZT Systems。輝達已連續六個交易日上漲。

投資人期待鮑爾周五確認Fed將在9月開始降息，同時鑒於Fed面臨著通膨和就業的雙重風險，後續發展以及未來幾個月進一步降息的步伐存在著更多不確定性。

三大法人周一集中市場合計賣超95.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超32.7億元，投信買超33.1億元，自營商（自行買賣）賣超60.1億元，自營商（避險）賣超35.5億元。

永豐期貨指出，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,391口至7,880口，其中外資淨空單減少297口至34,655口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少536口至14,444口。選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落在19,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.18上升至1.2。VIX指數上升0.58至25.14。外資台指期買權淨金額0.67億元 ; 賣權淨金額2.74億元。整體選擇權籌碼面中性。