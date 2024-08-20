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債券與「定存」有何不同？ 辣媽：蠻像的…但還是有些不一樣！

聯合新聞網／ 辣媽Shania（郭雅芸）
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

投資債券前，先了解債券與「定存」的不同

什麼是「債券」呢？簡單來說，就是某個機構（可能是公司，金融機構，中央政府或是地方政府）跟你借錢，答應給你多少的利息，多久後會將本金全部還給你。

比較正式的說法是：你（投資人或債權人）用100元（本金）跟機構（發行人，債務人）買一張債券，發行人承諾每年會給你多少利率（假設票面利率是2.5%），並且說明哪時候還你錢（到期日）。所以，每到固定時間（可能是每季，半年或一年）你會收到利息。到期日那天，你會收到最後一次的利息＋本金。

感覺跟定存很像嗎？是蠻像的，但還是有些不一樣。

定存與債券的不同

一般人最熟悉的就是銀行的定期存款（定存），同樣是固定時間可以領利息，債券跟定存有什麼不同呢？我們可以用不同的角度來分析：

1.天期

債券通常比較長，比較常見的長天期是5年，10年，20年，30 年。1 年以上稱為「債券」，不到1 年的就稱為「票券」。

定存的天期通常比較短，最多3年。債券天期選擇很多，可以滿足更多不同的資金規畫。

2.信用風險

定存看的是銀行的信用，而且每一個存款人，在同一家銀行的台幣外幣存款，存款保險最高保額總共有300萬。但債券看的是發行公司的信用評等。

或者有少數的債券，會由銀行作為擔保人，讓公司發行有擔保公司債。這時候擔保人的信用，就會是重要考量。

（例如，台塑公司發行有擔保公司債券，但由華南銀行作為擔保，若台塑無法償還本金，就會由華南銀行代為淸償）。

3.獲利

定存的獲利僅有利息。債券的獲利是「 利息＋資本利得（或利損）」。

4.損失

定存：銀行倒閉時，在台灣仍會有基本保障。
債券：當利率上升的時候，你想要售出債券，這時候就會有損失產生。

若發行公司有財務危機，就可能面臨本金損失。

5.提前解約

定存可以提前解約，只需在APP 或是網路銀行上操作就好，但利息會打折。

而債券是有價證券，可以自由轉讓，當然可以在到期之前賣出，只是必須透過中介機構（如券商或是銀行），詢價並且售出。

（時報出版《存債致富：每月3000元，輕鬆投資債券抗通膨，穩穩賺，資產不縮水》，作者： 辣媽Shania（郭雅芸））
（時報出版《存債致富：每月3000元，輕鬆投資債券抗通膨，穩穩賺，資產不縮水》，作者： 辣媽Shania（郭雅芸））

最近通貨膨脹的狀況越來越嚴重，定存利率往往無法打敗通膨，如果想要有更高的穩定報酬，就一定要考慮債券。

如果你是習慣定存的人，在投資債券之前，你必須有以下的準備：債券投資天期比較長，若不持有到期，可能會有虧損。當公司倒閉，你也會賠本。但為了有更好可以抗通膨的收益率，還有更長期的資金規畫，債券仍是你必須要認識的投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

（本文摘自時報出版《存債致富：每月3000元，輕鬆投資債券抗通膨，穩穩賺，資產不縮水》，作者： 辣媽Shania（郭雅芸））

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