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台股成交量低、融資也沒增加太多？ 直雲：籌碼輕盈其實有助於拉抬！

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

最近的盤怎麼做？

看似成交量還在低檔，其實有助於拉抬。

最近的成交量還在低檔，而且融資也沒有因為大漲增加，現在的籌碼很輕盈，所以只要稍微拉一下就可以大漲，等散戶在市場漲到不行的時候才願意買，可能已經差一倍！

直雲的名言是在沒有利空的時候就是努力做多，8/7開始跟著直雲做多的朋友已經賺到很滿足，我認為市場還活在過去的恐慌之中，所以這時候大戶趁這時候補貨的時候，所以我們的持股也就跟著大戶的力量一起上去。

今年我還是看好營建股和台積電設備股，每一年的主流都不一樣，跟著直雲抓住主流就等於抓住財富！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台積電 台股 成交量

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