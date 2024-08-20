「台灣先生」谷月涵：美國總統大選前 保留現金部位

有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）昨（19）日表示，台股最壞情況看來已過，但聯準會（Fed）9月可能會啟動降息，經濟成長可能進入向下循環，股市可能跟著下跌，建議投資人應在美國總統大選前保持一定現金水位以應對風險。

寬量國際昨天舉辦「台灣半導體供應鏈與再生能源」投資說明會，看好由晶圓代工廠台積電（2330）引領的台灣半導體供應鏈。谷月涵提到，他同意台積電在未來一段時間看不到對手，但不代表台積電股價就會一直上漲，也不代表股市會一直走揚。

他說，現在台灣有些特殊狀況，例如有些來自中國大陸的資金或AI趨勢，市場在觀察AI趨勢會不會到一個稍微盤整或休息的階段，「我覺得是遲早的問題。」

對於台股展望，谷月涵表示，台股最壞的狀況已過，8月初的股災降低許多套利交易的風險。台股未來仍可能有上漲空間，但中長期市場則持保守看法，主要是考量若央行升息、新台幣貶值等因素可能促使股市走跌。

除台灣央行的貨幣、利率政策影響外，谷月涵指出，歷史經驗顯示，聯準會降息往往伴隨著市場的高風險，因聯準會通常在經濟出現通貨膨脹等問題後才比較慢反應，當前政策環境讓市場可能處於震盪狀態，因此仍有隱憂需留意。

至於美國總統大選對台灣影響，他提醒，美國共和黨候選人川普當選機率不低，若川普再次當選，可能會要求台灣增加國防支出，雖然增加國防投資可能對經濟造成壓力。

不過，台灣在無人機和其他軍事科技領域的投資可能帶來新的產業機會。