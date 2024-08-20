台股外資轉賣成交量探低…公股尾盤拉抬台積「神救援」

台股昨（19）日觀望氣氛濃，受台指期結算、全球央行年會、輝達（NVIDIA）將公布財報等不確定性因素壓抑，外資再轉賣超32.7億元，盤中季線得而復失，甚至壓回平盤上下，幸賴公股券商尾盤進場拉抬台積電「神救援」，終場小漲60點收22,409點，惟成交量縮至近六個半月來低點3,257億元。

三大法人一改上周五同買步調，再度出現分歧，外資昨天由買轉賣超32.7億元，但期貨並未同步偏空，淨空單減少297口至34,655口；投信續買33.1億元，連二買，累計買超89.3億元；自營商買轉賣，賣超95.6億元；三大法人單日賣超95.1億元。

台股盤面重點

八大公股行庫賣轉買，買超1.4億元，當中，個股買超第一名為台積電（2330），買超金額達4.7億元，第二至第五名依序為緯穎（6669）、所羅門（2359）、昇陽半導體（8028）、大同（2371）等。

盤面上，三大權值股成為撐盤要角，其中，權王台積電最後一盤2,820張大單挹注拉升3元，終場上漲4元收973元、鴻海上漲3元收187元、聯發科上漲25元收1,255元，幾乎就包辦昨日漲點。加權指數盤中一度最高上漲136點，突破季線22,435點，可惜成交量低、後繼無力，季線得而復失。

19大類股跌多漲少，以居家類股上漲2.3%最高，其次為其他電子1.5%，再來是光電1.3%；跌幅較重的是運動休閒、玻璃陶瓷均下跌0.9%，金融下跌0.8%。族群來看以中小型股相對強勢，機器人、半導體設備、光通訊三大題材較有表現。千金股漲多跌少，維持15千金，以健策的漲幅3.75%最強勢，緯穎下跌4.6%最弱勢。

法人指出，台股自8月初的重挫快速反彈，上周五電子與加權指數同步站上月線，已扭轉先前的偏空修正格局。不過，因為全球央行會議在即，市場觀望聯準會主席鮑爾談話，預料外資短線不會有太大動作，盤面會以盤整為主。

群益投顧董事長蔡明彥指出，接下來除看美國聯準會降息態度，就是輝達財報重頭戲，如果有大幅超過市場預期，台股就有機會突破再向上，若是符合預期，台股會繼續盤整，萬一不如預期，則可能回測打第二隻腳。

綜合蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清看法，20日有台積電德國廠動土儀式，21日有台灣機器人與智慧自動化展登場，9月初有半導體設備展，近期將以相關題材且基期較低者較有表現。