就市論勢／半導體設備廠 搶鏡

盤勢分析

台股昨（19）日上漲60點，收在22,409點，漲幅0.2%，成交量僅約3,257億元，明顯萎縮。延續美股在上周五的反彈，亞股近期也明顯反彈，惟反彈力道已減弱。近期美國總體經濟數據改善加上中東地緣政治或戰爭風險降低，因此全球股市近期有明顯風險降低的改變。

美股主要指數上周五小漲小跌，道瓊工業指數上漲96點、漲幅0.2%，那斯達克、S&P 500指數也是上漲0.2%，費半指數下跌0.06%。上周費半指數上漲9.7%，不過，近一個月仍有10.9%跌幅。

投資建議

台股近期已明顯反彈，主要反映先前股市在恐慌性殺盤與融資明顯減少後的市場資金回籠。在子產業方面，尤其是半導體相關產業表現差異明顯優於其他子產業，主要是晶圓代工龍頭持續積極擴產下的設備需求增加的正面效益。

明顯上漲的子產業包括面板設備上漲7.6%，光纖產品3.4%，矽晶圓3.0%；下跌子產業包括手機股指標下跌3.9%，Nike概念股下跌1.3%，汽車指標也下跌1.3%。目前較看好類股包括半導體設備、跌深電子股以及金融股。