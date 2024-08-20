快訊

布林肯：以色列已同意停火方案 就等哈瑪斯點頭

今慎防局部大雷雨 「雲雀」北上不侵台…往朝鮮半島前進

就市論勢／半導體設備廠 搶鏡

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）

盤勢分析

台股昨（19）日上漲60點，收在22,409點，漲幅0.2%，成交量僅約3,257億元，明顯萎縮。延續美股在上周五的反彈，亞股近期也明顯反彈，惟反彈力道已減弱。近期美國總體經濟數據改善加上中東地緣政治或戰爭風險降低，因此全球股市近期有明顯風險降低的改變。

美股主要指數上周五小漲小跌，道瓊工業指數上漲96點、漲幅0.2%，那斯達克、S&P 500指數也是上漲0.2%，費半指數下跌0.06%。上周費半指數上漲9.7%，不過，近一個月仍有10.9%跌幅。

投資建議

台股近期已明顯反彈，主要反映先前股市在恐慌性殺盤與融資明顯減少後的市場資金回籠。在子產業方面，尤其是半導體相關產業表現差異明顯優於其他子產業，主要是晶圓代工龍頭持續積極擴產下的設備需求增加的正面效益。

明顯上漲的子產業包括面板設備上漲7.6%，光纖產品3.4%，矽晶圓3.0%；下跌子產業包括手機股指標下跌3.9%，Nike概念股下跌1.3%，汽車指標也下跌1.3%。目前較看好類股包括半導體設備、跌深電子股以及金融股。

半導體 台股 矽晶圓

延伸閱讀

凱基證券攜手中華郵政 推出台股模擬交易賽

外資換手布局反向和高息ETF 法人：台指期籌碼未偏空

台股量縮挑戰季線得而復失 終場漲60點收22409.63點

台股上漲60點收22,409點 機器人概念股強勢

相關新聞

「台灣先生」谷月涵：美國總統大選前 保留現金部位

有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）昨（19）日表示，台股最壞情況看來已過，但聯準會（Fed...

就市論勢／半導體設備廠 搶鏡

台股昨（19）日上漲60點，收在22,409點，漲幅0.2%，成交量僅約3,257億元，明顯萎縮。延續美股在上周五的反彈，亞股近期也明顯反彈，惟反彈力道已減弱。

台股上漲60點 三大法人賣超99.46億元

台股19日一度上漲至22,485.91點，但仍遇到季線反壓，收在22,409.63點，上漲60.3點，漲幅0.27%，成...

台股量縮創龍年以來低量 挑戰季線得而復失

台股今天呈量縮區間震盪，大盤挑戰季線約22435點反壓得而復失，台積電、聯發科擺尾，終場加權指數收22409.63點，上...

谷月涵：台股最壞狀況已過 留意美聯準會降息影響

台股持續反彈，今天收復22400點。寬量國際策略長谷月涵（PeterKurz）直言台股最壞狀況已過，8月初股災降低許多套...

台股量縮挑戰季線得而復失 終場漲60點收22409.63點

台股今天量縮區間震盪，午盤後人工智慧AI概念股回檔，金融修正，大盤挑戰季線約22435點反壓得而復失，台積電、聯發科擺尾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。