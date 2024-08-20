上市公司純益 跳增三成

臺灣證券交易所表示，本國上市公司除34家金融保險業及廷鑫（2358）、昶虹外，其餘901家已於14日公告半年報，統計全體上半年營收17.68兆元，稅前純益1.77兆元，年增率分別為9.76%、32.27%。

證交所分析，上半年繳出獲利成績單的上市公司744家，約占83%，其中，有595家或約66%較去年同期成長，代表產業如半導體業、電腦及周邊設備業等，主要憑藉技術創新及多元供應鏈布局，成功抓住AI市場機遇。

航運業則因紅海危機及淨零轉型，掌握運價上漲先機，帶動獲利起飛。

本國上市公司上半年營收及獲利同步增長，主要反映出國內企業在動盪的國際情勢中，展現營運韌性與穩健的競爭力。

證交所提醒，從事股票交易前應參閱上市公司財報及相關資訊，其中，財報可至公開資訊觀測站的「財務報表專區」(含「XBRL資訊平台」)查看，或至「基本資料專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較e點通」，以快速解讀財務資料。

此外，公開資訊觀測站「投資專區」中的「財務重點專區」，是將公開資訊觀測站所揭露資訊依九項營運風險指標彙整列示，協助投資人快速重點檢視公司的財務、營運概況，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊。