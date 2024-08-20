AI鏈業績發表 20日上秀

臺灣證券交易所指出，人工智慧（AI）產業資訊發展快速，為使投資人更加了解產業趨勢，攜手永豐金證券於今（20）日起一連三日邀請樺漢（6414）等六家公司共同舉辦「AI產業鏈」主題式業績發表會。

這次主題式業績發表會將邀請資策會產業情報研究所產業顧問朱師右以「人工智慧新技術發展方向與產業應用趨勢」為題將進行專題式演講，包括樺漢、建準、東台、凌華、東元及光寶科等六家受邀公司將輪番上陣，分享近期公司財務業務狀況以及企業競爭優勢。

樺漢第2季及上半年獲利均較去年同期下滑，但公司高層強調，下半年有信心營收、獲利漸入佳境，全年營運成長目標不變，且近期成為美商NCR Voyix全球獨家硬體供應商，添增後市增長動能。

建準7月營收13.9億元，改寫近26個月以來新高，累計前七月營收81.3億元，年增8.5%，主要成長原因在於電子產業進入傳統旺季，推升筆電客戶、AI伺服器客戶積極拉貨。

東台上半年雖然出現虧損，但因應AI市場快速增長，帶動半導體設備需求，已與歐洲半導體設備指標企業建立合作夥伴關係，共同推動技術創新和市場應用，近期完成相關產品驗證，並開始出貨。

凌華受業外拖累，上半年處於虧損狀態，但公司積極搶攻自動化商機，將於台北國際自動化展中，展出以邊緣運算為核心，環繞AI智慧製造、自主移動機器人、綠能三大主題的相關解決方案。

東元日前宣布初步規劃八個潛在投資項目，短期要取得進入新業務或搶攻潛力市場，例如在北美及東南亞等地區，將以透過併購方式快速進入變頻器市場，或是切入北美及台灣變壓器市場，帶動成長動能。

光寶科隨AI伺服器規格升級至Blackwell，相關電源營收可望大幅成長，2025年有機會出現倍增。

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