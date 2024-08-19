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聯準會降息在即...谷月涵：股市恐轉危 保留現金應對

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
寬量國際策略長谷月涵。記者崔馨方／攝影
寬量國際策略長谷月涵。記者崔馨方／攝影

針對聯準會（Fed）降息，貨幣政策變動及將來臨的美國總統大選，寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）19日指出，在市場面臨不確定性下，在未來幾個月內可能加劇，尤其政策與政治因素的雙重變化的影響，股市也會變得相對危險，建議投資人應保留現金應對。

聯準會的貨幣政策一直是市場關注的焦點，尤其是利率變動與資金流動方面，谷月涵表示，許多人未能完全理解聯準會政策的細微變化，特別是當前政策從表面上的寬鬆實際上已經轉為緊縮。

他指出，雖然利率在過去一年半的時間內有所上升，然而近期的政策變動顯示，聯準會開始收緊資金流動，包括回收公債、提升銀行準備金等，聯準會的貨幣政策實際上正在變得更為緊縮。

此外，更令人擔憂的是，據歷史經驗顯示，聯準會的降息往往伴隨著市場的高風險，主因聯準會通常在經濟出現通貨膨脹等問題後反應較慢，導致市場出現過度反應，因此當前的政策環境讓市場可能處於更加驚險的狀態。

在美國總統大選的對市場影響方面，谷月涵分析，美國股市在選舉前後往往會經歷一段時間的震盪，但選舉後，新總統上任通常會對政策進行調整，包括內閣變動、新法律的制定以及稅率的可能上調等，短期內皆可能對經濟產生負面影響，因此建議投資人，在總統大選前夕，保留一定的現金以應對潛在的市場風險，而在明年經濟可能復甦的背景下，可持續關注半導體等復甦產業。

美國 聯準會 谷月涵

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