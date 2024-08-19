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台股上漲60點 三大法人賣超99.46億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股19日一度上漲至22,485.91點，但仍遇到季線反壓，收在22,409.63點，上漲60.3點，漲幅0.27%，成交量驟減近一千億元至3,191.89億元，三大法人賣超99.46億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超34.5億元，投信買超30.67億元，自營商賣超（合計）95.63億元，其中自營商（自行買賣）賣超60.12億元，自營商（避險）賣超35.5億元。

台積電（2330）小漲收973元，聯發科（2454）收1,255元，漲幅約2%。AI股出現休息，台積電設備供應鏈漲跌互見，均豪（5443）、志聖（2467）漲勢強勁，均豪攻上漲停收121元。面板扇出型封裝設備股東捷（8064）、友威科（3580）、晶彩科（3535）、鑫科（3663）都亮燈漲停，其中友威科、鑫科都再創波段新高。光電族群表現亮眼，機器人概念股佳能（2374）、慧友（5484）漲停，大立光（3008）上漲逾3%，收2,905元。

台積電 自營商

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