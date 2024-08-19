台股量縮創龍年以來低量 挑戰季線得而復失
台股今天呈量縮區間震盪，大盤挑戰季線約22435點反壓得而復失，台積電、聯發科擺尾，終場加權指數收22409.63點，上漲60.3點，成交值新台幣3191.89億元，創今年2月15日農曆龍年開紅盤以來低量。
法人表示，國際股市關注變數包括日圓和美元間利差交易動向，以及美國聯邦準備理事會（Fed）9月是否降息及可能幅度，牽動美股和台股表現。
本週全球央行年會將於美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行，預料美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將在期間發表談話，本週聯準會也將公布貨幣政策會議紀要。
台股今天盤勢相對觀望，呈現量縮震盪整理格局，儘管盤中台積電回神，聯發科和鴻海走堅，中小型股勁揚，帶動加權指數最高觸22485.91點，上漲136.58點，重返季線約22435點，不過午盤後人工智慧AI概念股回檔，金融修正，大盤漲幅收斂，季線得而復失。
尾盤台積電、聯發科擺尾，終場加權指數上漲60.3點，收22409.63點，漲幅0.27%，成交值萎縮至新台幣3191.89億元，是今年2月15日農曆開紅盤以來低量。
電子股終場跌巷漲0.56%，金融跌0.87%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌0.48%，電機機電漲0.34%，航運股跌0.07%，OTC指數勁揚0.99%續站穩季線。
今天電子成交值占台股整體成交值比重約66.9%，千元高價股維持「十五千金」。
權王台積電終場漲0.41%，收973元，鴻海收187元，漲1.63%，聯發科收1255元，漲2.03%，日月光投控收154元，漲0.33%，台達電收404.5元，跌1.58%。
AI伺服器概念股廣達收278元，跌0.18%，緯穎收1930元，跌4.69%，緯創跌1.95%，收100.5元。
機器人軟硬體概念股成交投重心，佳能收漲停54.6元，均豪收漲停121元，廣運收漲4.75%，新漢大漲8.73%。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，近期台股隨美股勁揚，展望後市，大盤需關注變數包括日圓和美元間利差交易平倉（carry trade unwind）動向及對熱錢移動影響，以及美國聯邦準備理事會（Fed）9月是否降息及可能幅度，牽動美股和台股表現。
觀察產業面，沈建宏指出，人工智慧AI晶片短缺或新晶片遞延，只是短期現象，AI長期成長趨勢不變；此外日圓利差交易只是短期股價超漲超跌的原因，股市最終仍反映總體、產業、個股價值與競爭力。
在類股族群，沈建宏表示，可留意AI成長受惠股、跌深或產業景氣谷底回升的關鍵零組件、記憶體、低軌衛星、生技、重電、光通訊以及高股息殖利率等族群。
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