台股上漲60點收22,409點 機器人概念股強勢

台股19日收盤上漲60.3點，終場以22,409.63點作收，成交量3,191.89億元；台積電（2330）收盤價973元，上漲4元、漲幅0.41%。今日盤面強勢股仍以機器人概念股居多，權值股持股下，大盤在平盤附近起伏，中小型股表現相對強勁。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、聯發科（2454）、亞光（3019）、昆盈（2365）、均豪（5443）、大立光（3008）、新光金（2888）、鑫科（3663）、材料-KY（4763）、盟立（2464）、志聖（2467）及健策（3653）；成交金額大且疲軟者有：昇陽半導體（8028）、緯穎（6669）、華城（1519）、技嘉（2376）、台達電（2308）、藥華藥（6446）。

第一金投顧表示，美股連日上漲，台股也連日走揚，惟成交量能仍偏低，顯示市場靜待接下來的幾件大事，包含全球央行年會之聯準會降息信號、輝達財報的AI未來前景，若皆符合或優於市場預期，股市仍將有上漲空間。另外，下半年將進入電子旺季、蘋果新品發表會、NVIDIA AI 新品上市等，皆都有助於電子股回檔後，資金及市場焦點持續放在AI電子股，有望帶動相關概念股及供應鏈股價持續上漲。