雙新併訊息提前洩漏新光金股價爆量上揚 證交所要查

新光金及台新金將於22日分別召開董事會，就合併換股及併購討論，董事會尚未召開，消息已提前走漏，激勵新光金股價走揚，引起外界質疑是否有操縱股價疑慮。證交所表示，線上價量異常、重大合併案件均列選案調查指標，若有異常疑慮將更深入調查，認定有違規事宜會移送證期局。

2023年6月新光金經營權易主後，「雙新併」討論不斷，新光金及台新金22日將雙雙召開董事會，就合併換股及併購架構進行討論，並已在上週發出董事會開會通知。外資16日大買新光金，有媒體提前披露新光金及台新金即將召開董事會討論換股比例消息後，新光金今天股價爆量走揚，居盤中成交量最高的個股。

金管會今天表示，證交所一向有股市監視機制，會依監視制度執行。證交所指出，監視系統有列篩選指標，包括線上價量異常、合併或私募等重大股權案件均為選案調查指標之一，若符合特定條件或有異常疑慮會更深入調查，當認定有違規事宜，將轉送證期局處理。