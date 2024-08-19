經濟衰退陰霾散去 新興亞洲股市上周齊揚

經濟衰退擔憂暫時緩解，資本市場重拾多頭力道，上周美股創今年以來最佳單周表現，資金也回流新興亞股。上周新興亞洲指數上揚2.8%。台股則延續報復性反彈，周升4.1%，已回補8月5日恐慌下殺逾1,700點的缺口，且外資上周淨買超33.7億美元，也終止7月中以來連五周淨流出。韓股上周亦勁揚4.2%，越股漲2.3%。

中國信託投信表示，日前美國公布初領失業救濟金人數低於預期，且後來公布的零售銷售數據也較預期強勁，而通膨數據也有助美國經濟實現軟著陸。市場解讀，美國經濟成長雖明顯趨緩，但不至於立即陷入衰退，激勵美股反彈，其中科技股領頭羊輝達（Nvidia）單周上漲18%，表現亮眼，也激勵美股上周漲勢創下今年以來最佳單周表現。

市場重拾多頭力道，也讓外資回心轉意。新興亞股最近一周淨流入40.8億美元，激勵新興亞洲指數周升2.8%。新興亞洲國家股市全面上漲，其中以韓股單周漲4.2%最多，台股漲4.1%緊追在後，菲律賓股市漲3%、越南股市漲2.3%。今年以來除泰國股市跌7.97%外，新興亞洲股市全數轉為正報酬，其中，台股今年以來漲24.64%，仍是新興亞股最強。此外，外資上周轉為淨買超台股33.7億美元，終止連五周淨流出，外資是否持續回流，值得關注。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，8月初大盤劇烈修正，但中長線來看，台股基本面具有支撐，且受惠新興科技商機、供應鏈庫存指數仍為供不應求，展望正向樂觀，月初的劇烈修正反有助於清洗浮額，潛在賣壓將隨市場浮動籌碼減少。而財政部公布7月出口逼近400億美元，創歷年同期次高，且8月仍可望維持正成長，顯示國內經濟基本面尚稱穩健，台股後市仍可正向看待。建議投資人可尋求具產業前景、成長潛力的題材，透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握資本利得及股息收益的機會。另外，AI仍是未來幾年市場主旋律，科技股發展前景可期，投資人也可持續分批布局半導體相關ETF，掌握長線投資契機。

越股上周收1252.2點，較前一周漲2.3%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨著市場情緒回歸冷靜，越股也跟著全球股市反彈，投資人信心略有回籠。而越南總理范明正日前表示，政府非常關心國家電力供應，將積極落實基礎建設，有助北越未來電力穩定供應，增添外資投資信心；越南資訊服務商FPT也強化與輝達在AI工廠的合作，以成為東南亞AI重鎮為目標。投資者可以關注這波反彈較為強勢的科技、金融與消費產業，針對未來前景看好的板塊進行布局，掌握越南長線投資機會。