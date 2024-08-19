機器人大展前概念股好搶眼 幾檔漲停股中這檔飆歷史高

台北國際自動化工業、AI機器人大展將登場，多檔機器人概念股持續霸占盤面焦點，19日同樣由拉出第3根漲停板的維田（6570）領軍，一開盤跳空以漲停66.1元開出，均豪（5443）也跟進亮燈漲停，寫下歷史新高價，慧友（5484）、佳能（2374）、彬台（3379）、大拓-KY（8455）也衝上漲停。

機器人與自動化大展將在8月21日登場，重點聚焦機器人與智慧自動化，今年有全球1,200家廠商將展示最新智慧製造技術、設備及解決方案，包括工業自動化、機器人、智慧模具、物流及物聯網、冷鏈科技、3D列印、雷射應用及流體傳動零組件等主題，展現AI技術在各產業中的應用。

機器人與自動化大展將登場，台廠供應鏈將發表AI機器人最新研發成果與全新應用，市場預期有望引爆千億美元商機；外傳輝達執行長黃仁勳可能來台，出席8月21日的台北國際自動化工業、AI機器人大展，機器人產業「仁來瘋」有望可能再起，機器人相關概念股成為盤面的焦點。

機器人大展前，相關概念股出現輪漲攻勢，維田連續3天衝上漲停，擔綱的領頭羊角，19日跳空以漲停66.1元開出後鎖死，排隊買單超過2,800張；維田第2季合併營收2.41億元，毛利率35.6%，歸屬母公司稅後淨利987萬元，每股純益0.27元；累計上半年合併營收4.67億元，歸屬母公司稅後淨利2,951萬元，每股純益0.8元，維田將與羅昇合作，展示機械手臂結合AI視覺檢測應用。

均豪以113元開高後衝上漲停121元鎖死，排隊買單超過1.2萬張；均豪公告7月合併營收3.45億元，年增48.7%，稅後純益6,700萬元，年增1,240%，每股純益0.41元，年增1,266%；股價從8月6日收盤的83.3元低點一路走高，創下歷史新高價。

慧友近年整合內部資源，進行多品牌管理，主要營運聚焦影像物聯、智慧車載及工業電腦三大產品線，深入不同垂直應用市場，並且專注開發英特爾（Intel）和輝達的邊緣運算設備；慧友早盤以81.9元平盤開出，盤中衝上漲停90元鎖死，排隊買單超過4,400張。

佳能近年衝刺AI應用，透過AI鏡頭結合Nvidia AI平台運用於農業科技，並且接獲日本光學大廠訂單，同時，智慧城市AI鏡頭產品也陸續出貨；佳能今年加速AI產品應用的拓展，多項AI產品陸續出貨，越南新廠預計下半年開始運作，樂觀看待明年業績表現。

佳能早盤以51.5元開高後走高，盤中衝上漲停54.6元鎖死，排隊買單1.4萬張；另外，大拓-KY，盤中也衝上38.8元漲停；彬台以40.55元開高後同樣衝上漲停43.75元。