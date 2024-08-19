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台股盤中區間震盪 機器人概念股成交投重心

中央社／ 台北19日電
機器人軟硬體概念股成交投重心。中新社
機器人軟硬體概念股成交投重心。中新社

台股今天盤中挑戰季線遇壓，走勢量縮區間震盪，台積電守平盤，中小型股勁揚，機器人軟硬體概念股成交投重心，大盤拚站穩22400點之上。法人表示，台股近日高檔追價力道不足，若有連續量能推升，才有機會突破季線壓力區。

台股今天挑戰收復季線約22435點，遇季線反壓走勢區間狹幅震盪，金融震盪整理，盤中台積電回神守平盤，鴻海、聯發科勁揚，中小型股勁揚，帶動加權指數重返22400點之上，最高22420.55點，上漲71.22點。

到10時28分，大盤22401.30點，上揚51.97點，漲幅0.23%，盤中成交值約新台幣1634.85億元，其中電子股勁揚0.35%，金融跌0.52%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群小跌0.14%，機電電機類股小漲0.37%，代表中小型股的櫃買OTC指數走堅漲0.86%。股價超過千元的高價股力守「15千金」。

主要電子權值股台積電盤中守平盤969元，鴻海漲1.6%，聯發科漲2.4%，日月光投控小跌0.33%，台達電跌0.6%。AI概念股廣達小漲0.1%、緯創跌1.4%。

機器人軟硬體概念股包括所羅門、佳能、亞光、盟立、均豪、廣運、新漢等走勢強勁，成為盤面交投重心。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，台股近日量能不大，顯示高檔追價力道不足，遇季線反壓，上檔層層套牢區壓力未減，預期台股短線若有連續量能推升，才有機會突破季線壓力區。

台積電 台股

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