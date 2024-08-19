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合併有戲？ 新光金出量上漲 重回11元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台新金（2887）、新光金（2888）傳出將於本周四召開董事會。示意圖／聯合報系資料照片
台新金（2887）、新光金（2888）傳出將於本周四召開董事會。示意圖／聯合報系資料照片

台新金（2887）、新光金（2888）傳出將於本周四召開董事會，進一步討論關於兩家金控合併的相關計畫，19日金融股漲跌互見，但新光金表現相對強勢，盤中漲幅逾2%，一度拉至11.3元，爆出近20萬張大量。

據了解，台新金和新光金訂在本周四召開董事會，將進一步討論關於兩家金控合併的相關計畫，若能夠於第三季底前由雙方董事會通過，之後便將交由股東大會決議。對此，台新金表示，以重訊公告為準，新光金尚無回應。

新光金（2888）累計前七月大賺232.9億元，EPS達1.50元，創下史上同期新高。其中，主要子公司新光人壽累積稅後純益165.2億元，新光金副總林宜靜表示，7月有股息入帳，雖然自股市實現資本利得較少，但前兩月已高檔調節，目前手上現金部位增加非常多，有利8月時在股市擇機布局。

新光金已完成138.6億元現金增資，合計發行16.7億新股，預計本月底轉增資到新壽，加上新壽發行20億元次順位債募集完成預計8月底到位，據了解，新壽資本適足率（RBC）有機會於8月順利達標。

上週五新光金也居外資買超個股冠軍，買超張數達47,402張，為六連買。

台新金 新光金 新壽

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