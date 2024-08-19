樂觀看待軟著陸 未來降息力度擴大 加碼債券

美國生產者物價指數降溫，加上聯準會官員釋出鴿派訊號，激勵美股反彈並強化9月降息的希望。綜合彭博資訊等外電新聞援引八月份美銀美林經理人調查報告顯示，近八成受訪經理人樂觀看待經濟軟著陸，但認為聯準會需要加大降息力度以確保不會出現經濟衰退，超過9成經理人認為1年內短期利率將下滑，而有6成的經理人認為聯準會未來1年將降息4次以上。本次調查顯示，加碼股票的經理人比例有所下滑，而看好債券的比例則顯著攀升。此外，美國經濟衰退躍升為市場最擔憂的尾端風險，地緣政治風險居次。在股債配置方面，經理人仍較看好美股，日股則轉為減碼；大型成長股的看好程度有所下滑，而價值股及小型股的看好程度則呈現上升。

本月份經理人的股票配置由淨33%加碼下降至淨11%加碼，科技股亦下滑至淨13%加碼；日股則由淨7%加碼下降至淨9%減碼。債券的配置則由淨9%減碼一舉攀升至淨8%加碼，對高品質債的看好度則持續攀升至淨32%。就產業別而言，淨加碼程度最高的分別為醫療與科技股。就匯率來看，即使日本市場近期的震盪，仍有超過6成的經理人認為日圓被低估。

在信用風險方面，美國影子銀行仍為本月最可能的信用風險事件。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，作空中國股票居次。

以上資料依據彭博資訊，八月份美銀美林經理人調查於8/2~8/8進行，對管理5,900億美元資產的220位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧認為，近期金融市場持續隨著美國經濟前景及日圓走勢而擺盪，所幸日本央行釋出鴿派訊號、美國通膨相關指標也如期下滑，暫時緩解市場不安的情緒。著眼整體政經環境仍不明朗，加上中東緊張情勢升溫，建議投資人做好股債兼備、多元產業及區域配置策略，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益並卡位聯準會降息行情。富蘭克林坦伯頓基金集團針對近期市場震盪的展望指出，美國科技股修正屬健康的評價調整、並未改變長期創新成長趨勢，資金有望輪動至小型股或其他類股，建議除了科技產業型基金之外，可搭配低基期且基本面正在改善的生技、全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，以及位處政策紅利甜蜜點的印度和日本股票型基金。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯看好四大因素將推動科技股持續跑贏大盤：(1)數位轉型(DT)仍是企業的策略要務，(2)生成式AI證明能顯著提高生產力、創造新商業模式，(3)穩定的通膨和利率環境，(4)估值合理。富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅也提出四個看好生技股的理由，包含基本面強勁且完好無損、生技公司估值具吸引力、生技業者集中火力在成功機率最高的項目上、許多疾病的治療需求尚未被滿足。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國經濟成長動能即便放緩，也仍在接近長期平均的水準，基本情境為聯準會採取漸進式降息，看好政策正常化將使債券與利率敏感型資產最為受惠。目前債券仍可提供合理的收益水準，不過須留意在市場波動下，利差可能從較窄水位攀高，因此精選持債至為重要。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，目前市場對聯準會降息已有充份預期，投資人反而應對長債殖利率回彈造成的震盪做好準備。此情境下團隊看好偏短至中天期的高品質企業債，因其仍能提供相對較高且穩定的殖利率收益，惟考量目前利差已緊，如遇景氣下行或市場震盪恐無法提供太多緩衝保護，因此納入防禦型美國公債仍有必要。此外，非投資級公司債雖可優先受惠金髮女孩經濟，但在高資金成本壓力下，企業贏家與輸家獲利表現分歧加劇，突顯精選持債重要性。整體而言，現階段建議採取公債、投資級公司債、非投資級公司債各約三成的精選收益複合債配置，做好迎接聯準會降息行情的準備。