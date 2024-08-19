台股短時間反彈超過2600點…美股隨時有可能再創新高？ 狄驤：FED都無法準確掌握經濟變化

投資朋友們應該能感覺到，市場正變得愈來愈樂觀，而主要原因就是美經濟數據好轉...

短短兩周台股從底部反彈超過2600點，美股更誇張，離歷史前高已不遠，隨時都可能再創新高。

然而，許多投資人都很擔心，美經濟數據僅僅是一個月好轉，並不代表沒有再衰退的疑慮，所以對股市沒有信心，但現在又看到股市大漲，也擔心自己被軋空手，煩惱到底該不該進場追高？

不得不說，經濟的發展確實很多變，就連FED都無法準確掌握經濟變化，所以這些投資人的擔憂很合理，但換個角度想，就連 FED都無法準確預測經濟走勢，一般投資人就更不需要先入為主的認為美經濟會持續走弱。

假如美經濟不僅是好轉一個月，而是連續好轉，屆時必然激勵股市再創新高，到時候多數投資人看到美經濟沒有衰退疑慮，只能買在相對高點甚至歷史高點，反而會失去低成本的優勢，不如在股市超跌時先逢低布局。

簡而言之，希望投資朋友們記好，無論當前股市是漲是跌，如果你沒有把握就不要貿然進場。

假如你不清楚未來趨勢發展，也不知道該怎麼應對股市變化，就代表股市漲或跌你都抱不住，甚至被雙巴的機率更高。

與其如此，不如等到自己有把握的時候再進場更好。

不過，投資朋友們也別忘了，就算你對自己的看法有把握，市場也不一定會跟著你的想法走，所以比起掌握趨勢，更重要的是擁有認錯的勇氣，如此才能嚴格遵守停損的紀律。

投資朋友在股海待一段時間就會發現，看錯方向根本是家常便飯，所以看錯也沒有關係，只要認錯停損就好，以最快的速度守住自己的錢財，未來看對方向才能讓獲利持續擴大。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。