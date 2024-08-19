快訊

抄襲、掛名、門神 厭學術黑幕成大土博出走

國4延伸工程意外！移工遭鋼筋掩埋無生命跡象 仍有數人受困

美女主播「嫌男人體臭」失言遭出征 2天暴瘦6公斤洩近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股短時間反彈超過2600點…美股隨時有可能再創新高？ 狄驤：FED都無法準確掌握經濟變化

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

投資朋友們應該能感覺到，市場正變得愈來愈樂觀，而主要原因就是美經濟數據好轉...

短短兩周台股從底部反彈超過2600點，美股更誇張，離歷史前高已不遠，隨時都可能再創新高。

然而，許多投資人都很擔心，美經濟數據僅僅是一個月好轉，並不代表沒有再衰退的疑慮，所以對股市沒有信心，但現在又看到股市大漲，也擔心自己被軋空手，煩惱到底該不該進場追高？

不得不說，經濟的發展確實很多變，就連FED都無法準確掌握經濟變化，所以這些投資人的擔憂很合理，但換個角度想，就連 FED都無法準確預測經濟走勢，一般投資人就更不需要先入為主的認為美經濟會持續走弱。

假如美經濟不僅是好轉一個月，而是連續好轉，屆時必然激勵股市再創新高，到時候多數投資人看到美經濟沒有衰退疑慮，只能買在相對高點甚至歷史高點，反而會失去低成本的優勢，不如在股市超跌時先逢低布局。

簡而言之，希望投資朋友們記好，無論當前股市是漲是跌，如果你沒有把握就不要貿然進場。

假如你不清楚未來趨勢發展，也不知道該怎麼應對股市變化，就代表股市漲或跌你都抱不住，甚至被雙巴的機率更高。

與其如此，不如等到自己有把握的時候再進場更好。

不過，投資朋友們也別忘了，就算你對自己的看法有把握，市場也不一定會跟著你的想法走，所以比起掌握趨勢，更重要的是擁有認錯的勇氣，如此才能嚴格遵守停損的紀律。

投資朋友在股海待一段時間就會發現，看錯方向根本是家常便飯，所以看錯也沒有關係，只要認錯停損就好，以最快的速度守住自己的錢財，未來看對方向才能讓獲利持續擴大。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 美國聯準會 美股

延伸閱讀

00713、00919、00915怎麼選？全網推這支：抗跌又可能大漲

00878存兩年準備睡公園了？ 鐵蛋：「只有累積沒有奇蹟」已領息12萬多

ETF配息就是「投信幫你賣出而已」！ 專家：有正確認知再選擇高股息那沒問題

00919預估這季配息0.72元！ 存股哥：從過往來看不會配比上次0.7還低

相關新聞

台股短時間反彈超過2600點…美股隨時有可能再創新高？ 狄驤：FED都無法準確掌握經濟變化

短短兩周台股從底部反彈超過2600點，美股更誇張，離歷史前高已不遠，隨時都可能再創新高。

中國現況就像「慢性病」患者！ 專家：投資上我會避開即便整體估值偏低

時間來到8月份，我們繼續來關心中國的經濟現況，因為中國的消費動能也會影響到部分產業的復甦進程，因此我們可以定期來做關心。

靈活調整持股方向 統一大中華中小基金增進投資勝率

近年來陸港股與各主要股市相比，表現相對平淡，大中華基金績效也普遍低迷；不過，統一大中華中小基金不僅在一年、兩年、三年、五...

樂觀看待軟著陸 未來降息力度擴大 加碼債券

美國生產者物價指數降溫，加上聯準會官員釋出鴿派訊號，激勵美股反彈並強化9月降息的希望。綜合彭博資訊等外電新聞援引八月份美...

台股開盤小跌10點 台積電開平盤

台股19日開盤指數為22,338.83點，下跌10.5點。台積電（2330）開平盤價969元。

全球央行年會將舉行 法人：台股關注美聯準會談話

美股翻紅，輝達和台積電ADR收漲，台股上週強彈880點收復月線，上週外資回補台股達新台幣837億元，不過外資在台指期淨空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。