中國現況就像「慢性病」患者！ 專家：投資上我會避開即便整體估值偏低

中國經濟

時間來到8月份，我們繼續來關心中國的經濟現況，因為中國的消費動能也會影響到部分產業的復甦進程，因此我們可以定期來做關心。

首先是我們之前一直追蹤的「M1-M2剪刀差」，M1簡單說就像是整個社會的「活存」，M2則像是「定存」，經濟要活絡，M1（活存）增速要比M2（定存）快，因此我們可以從M1跟M2的年增率趨勢來觀察中國實體經濟的動態。

7月「M1-M2」為-12.9％，是2022年1月以來新低，並維持著下降趨勢，雖然7月份的數據有其季節性因素存在，但下降趨勢的顯示並不容樂觀，代表即使中國政府釋放資金，民間企業與私人仍傾向將錢存起來或償還債務，這自然不利於消費動能提升。

接著來看社會融資增量的數據，7月社融增量7724億，但人民幣貸款卻出現-808億，代表實際經濟的貸款不增反減。

若進一步去看信貸數據，會發現企業跟居民部門的貸款下滑，並且忙於償還貸款。企業部門短期貸款減少5500億元，相較去年同期進一步減少1715億元；中長期貸款新增1300億元，但較去年同期減少1412億元。居民部門方面，短期貸款減少2156億元，相較去年進一步減少821億元，中長期貸款則增加100億元。

這數據也反映在製造業採購經理人指數上，7月份官方與財新的製造業PMI都跌落收縮區間，顯示企業對經營前景看法悲觀，但這是可以理解的，因為中國部分供應鏈與訂單都在流失，能出去外面設廠的都走出去了，留在國內的業者就只能網內互打，產能遠高於國內自身需求，因此必須削價競爭及裁員，因此短期對中國經濟或依賴當地供應鏈與需求的業者來說，情勢不容樂觀。

最後來看房價，根據中國百城價格指數（二手住宅）資料，所有城市仍處於價格下跌的趨勢當中，7月均價環比下跌-0.74％，跌幅最大的城市是常州，達到-1.55％，所以可以想像成房價每個月都在損血1％，累積下來也是可觀的跌幅，而且重點是下跌趨勢並未止住，這會讓潛在購屋者卻步，而持有房屋者也只能持續降價求售，或是縮減開支加速還款，不利消費復甦。

我們之前聊過，中國的現況就像一個「慢性病」患者，有可能透過長期療養康復，但也可能身體狀況越來越差，相信中國政府也知道這個問題，但一直沒有出台有利政策，例如透過發放現金提振消費信心，或是大幅降息就有其必要，但中國政府仍堅持既有路徑，只願意持續對高科技或重點產業的投資，但這個部分又受到歐美箝制，成長受阻，就像是一個病人應該要吃藥調養身體，卻一直跑去衝刺百米賽跑，結果禍福難料。

回到投資上，我個人會避開投資中國，因為雖然整體估值偏低，但我比較喜歡投資有「成長性」的標的，因為成長性本身就是一種「保護」，除非估值因市場極度的恐懼、擔憂而下修到不合理的程度，我才會回來看相關概念股，但目前看到的是估值的緩慢修正，並無情緒帶來的過度修正，或許是市場對於中國也仍抱持觀望與期待的雙重態度吧！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。