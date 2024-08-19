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安聯投信：聚焦未來2-3年的四大成長產業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
AI大趨勢不變，重點仍在AI基礎建設。 示意圖／ingimage
AI大趨勢不變，重點仍在AI基礎建設。 示意圖／ingimage

安聯投信台股團隊表示，隨著時序逐漸進入第4季旺季，全球利率環境也將逐漸偏寬鬆，對後市維持正向看法，但各產業、各公司表現可能不一致，主動選股仍是中長期較佳策略。投資仍建議現階段定期定額台股基金的投資人，可持續累積部位，長線投資者亦可把握機會，耐心等待全球股市整理的這段時間，趁勢分批布局累積未來收穫機會，主題上仍偏重科技類股，可聚焦成長能見度可看到未來2-3年的產業或公司，如AI(人工智慧)、 IP(矽智財)/ASIC(客製化晶片)、光通訊、重電等

安聯投信台股團隊表示，8月以來，各樣原因導致美股出現較大波動，干擾因素包括日元日圓解套利交易、美國總統選舉膠著、經濟雜音與降息預期快速提升，加上技術面與籌碼面如評價、獲利估值修正與槓桿等同時快速修正，致使台股快速拉回修正。

儘管大盤面臨市場亂流快速拉回，隨著美國最新通膨、勞動相關數據緩和市場對經濟前景的擔憂，加上零售銷售回歸基本面，盤勢明顯回穩。

就基本面而言，安聯投信台股團隊表示，目前正值軍備競賽階段，拉長來看，AI大趨勢不變，重點仍在AI基礎建設。其中就產業面來看，AI帶動結構性成長動能，半導體整體明顯好轉趨勢不變，明年也可望見到消費性電子逐漸復甦；另方面，台股及美股供應鏈股價下跌並快速下修評價，但出貨有望延到明年第1季，加上明年獲利有機會上修，AI 伺服器成長動能應可延續。

安聯投信表示，從現在到8月下旬美股重要科技財報表現揭露前，由於市場處在資訊空窗期，預期市場仍將維持大箱型格局。雖近期市場雖面臨較多雜音干擾，但在相關供應鏈狀況未有太大變化，且股價已持續消化負面訊息下，有助於市場逐步回歸基本面。

AI 台股

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