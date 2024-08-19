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永豐投顧：龍頭股緩慢恢復元氣 逢回買進

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統計第2季上市櫃公司獲利季增3.1％、年增20.6％，為歷年同期第三高。圖／本報系資料照片
統計第2季上市櫃公司獲利季增3.1％、年增20.6％，為歷年同期第三高。圖／本報系資料照片

永豐投顧表示，全球股市經歷巨大震盪的日圓平倉潮後，雖然日本央行淡化後續升息的可能性，但台股在重創過後，投資人警醒教訓，過去資金如瘋狗浪般追逐股票的瘋狂時期已過去，若遭國際利空股價壓回時再進場買進優質龍頭股。

8月23日舉辦全球央行會議，市場等待聯準會對於9月降息時程定調。至於降息1碼或2碼，可能尚須觀察9月6日公布的8月非農就業數據。

上市櫃公司法說會告一段落，統計第2季上市櫃公司獲利季增3.1％、年增20.6％，為歷年同期第三高，第2季獲利優於預期，但以展望而言，除AI族群外，其他科技股對於第3季展望普遍動能平緩，在產業表現不同調情況下，預期短期股市難以展開像過往強而有利的回升行情。

接下來全球股市將面臨兩個不確定性，其一，為中東及烏俄戰爭的不確定性；其二為8月28日輝達將公布財報及展望。前者地緣政治雖無法預測其發展性，但因戰爭糾紛已久，且侷限於地域性，雖利空罩頂但不至於影響全球經濟，至於輝達財報部分則是聚焦最新晶片出貨不順議題，由台廠供應鏈約略得知晶片問題可能遞延一季出貨，訂單不是不見，只是遞延，故預期輝達財報及展望應為此波最後一個利空議題。

日本央行 財報 輝達

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