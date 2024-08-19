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台股短線波動 留意三指標
台股暴跌之後急漲，不但重回22,000點之上，且每日震盪幅度也縮小。展望後市，法人仍審慎樂觀，但提醒留意三大觀察指標，分別為台指期結算、日圓回升幅度、公債殖利率變化，以掌握台股短線波動。
本周三（21日）為台指期結算日，外資仍有3.4萬口未平倉空單，口數已遠低於8月初的4.5萬口，顯示看空力道減弱，但仍高於7月初的2.5萬口，代表空方勢力仍虎視眈眈。
其次，日本央行7月底意外升息，推升日圓急漲，引爆日圓套利交易平倉潮，是這波美股及日股崩跌的元凶之一，台股也隨著下跌。日本央行出面安撫市場，日圓漲勢暫告一段落。法人指出，未來仍須觀察日圓套利交易平倉進度，以及日圓回升幅度，以了解資金在東亞股市間流動方向。
美國公債殖利率變化也是觀察重點，美國8月初公布的7月失業率意外升到4.3%，投資人擔心美國將陷入經濟衰退，不但美股急跌，美國公債價格也急漲，10年期公債殖利率迅速跌破4%，一度跌到3.8%。所幸，美國之後公布的經濟數據包括初領失業金、ISM非製造業指數、零售銷售、消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）等，都符合或優於預期，才減弱經濟衰退的疑慮。
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