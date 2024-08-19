恐慌氣氛退散…台股上攻23,000點 五大支柱撐場

台股上周強漲4.1%，重返22,000點整數關卡之上。法人指出，台股五支柱將支撐指數續強，配合成交量放大，指數有望上攻23,000點；五支柱包括美股三大指數已站上季線、台股財報佳、輝達財報有望報喜、內資抗外資、傑克森洞全球央行年會偏鴿。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等看法，支撐台股續漲的第一支柱是美股。因台股與美國連動性高，美股止跌反彈，有利台股站穩。道瓊、標普500、那斯達克等三大指數上周同步收紅，漲幅介於2.9%至5.2%之間，都站上季線，而費城半導體指數雖仍未站上季線，但上周大漲近10%，漲幅大於台股，具示範作用。此外，恐慌指數VIX一周暴跌逾27%，也顯示恐慌氣氛逐漸退散，市場回歸基本面。

台股五大支柱

第二，台股財報出色，基本面正是台股最強支撐。上市櫃公司上半年財報及7月營收表現均高於多數法人預期，有望形成台股的強力支撐。其中，受惠於人工智慧（AI）需求熱絡等利多，台股上半年獲利1.78兆元，為歷年同期第三高，法人看好全年將上看3.8兆元以上，也是歷史次高；另一方面，7月營收為今年來最高、歷年同期最高，以及史上第三高，並且已連五個月站穩3兆元大關。

第三，輝達財報有望報喜，將帶動台股供應鏈。輝達將於28日發布第2季財報、第3季展望，雖然得面對期待值升高，但華爾街分析師紛紛上調預估獲利，輝達上周股價狂漲18.9%。對於輝達Blackwell晶片延後出貨，美銀證券指出，短期供應問題僅影響出貨，並不影響需求。

第四，內資買盤強勁，是推升台股強勢表現的重要驅動力。外資上周五轉賣為買，買超453.4億元，但累計今年來賣超仍高達3,411億元，台股成為外資今年以來在新興亞股最大的提款機。不過，投信、公股券商等內資法人及散戶都相當給力，推動加權指數今年來大漲24.6%，不但高居亞股第一，且在全球主要股市中也名列前茅。

第五，全球央行年會將於22至24日召開，全球投資人聚焦美國聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，據以判斷Fed在9月降息機率及幅度。目前法人認為美國經濟將軟著陸，通貨膨脹也將持續下滑，Fed可望在9月開啟降息循環，有利美股及台股等風險資產。