就市論勢／矽光子概念 錢景亮

盤勢分析

美國7月非農就業新增數據與失業率不如市場預期，一度引發「衰退恐懼」，導致美股普遍下跌，加上台股年初以來漲幅較高，市場籌碼較亂，波動性加大。

目前非投等債的信用利差仍低於長期平均水平，就業數據也優於1990年以來歷次首次降息時的水準。過去在經濟衰退前，實質個人消費支出、非農就業、工業生產，以及扣除移轉支付後的實質個人所得等四大指標通常會顯著減速，當前這四大指標仍處於擴張區間，因此短期市場表現屬於漲多修正階段，建議持續關注上述四大經濟指標。

儘管市場對於目前的總經數據解讀存在分歧，但2025年盈餘預測大致維持不變，特別是AI供應鏈相關類股，市場普遍持樂觀態度。

投資建議

隨AI應用需求爆發，資料中心對數據傳輸規格升級需求加速。矽光子的出現，有望延續摩爾定律發展，晶片不再需要追求更多的電晶體或更小的製程節點即可實現高頻寬、高效能的數據傳輸，使矽光子和共同封裝光學元件成為新的產業趨勢。