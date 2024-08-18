華南e指沖 功能再進化

8月全球股市大震盪，台股5日單日盤中最大跌幅竟達8.57%，創下台股單日最大跌點紀錄，讓許多投資人措手不及。當天熱門股市論壇，紛紛出現投資人求助是否有快速出清持股的功能，以便即時停損，從論壇的多方反饋得知，通常只有投資大戶才能申請開啟一鍵出清功能權限。華南永昌證券早已察覺此一市場需求，在自行研發的華南e指沖建置「反向出清」和拆單功能，讓所有客戶都享有大戶等級的下單功能，幫助投資人應對市場波動。

華南e指沖深受投資人喜愛的功能，還有「雙視窗下單」及「閃電下單」，前者可以邊看盤、邊下單，不用來回切換視窗，降低掉價的風險；後者則能在觸及價位後快速自動下單，搭配即時損益試算，一手掌握交易損益。目前開放所有投資人都能下載體驗此款實用且親民的全方位App。

華南永昌證券不斷傾聽用戶心聲並強化功能，在1.0版本獲得市場近五顆星的超高分好評後，旋即推出華南e指沖2.0的升級版本。考量台灣投資人喜愛ETF的投資趨勢，首波發布的2.0版中具備ETF雙向查詢功能，讓投資人查詢各檔ETF的成分股，亦可透過個股查詢納入該檔個股的ETF及占比。

由於地緣政治變化及國際經濟情勢的不確定，導致股市波動加劇，投資人面對持有股票價值不斷變動，不易長期堅持且紀律投資，華南永昌證券因此推出台、美股定期定額手續費均一價的活動，協助投資人在充滿不確定性的情況下，能自行選擇多檔個股和ETF，堅持投資紀律、持續進行資產配置以累積財富。定期定額活動至2024年底，可直接搜尋「華南永昌定期定額」或點選活動網址：https://www.entrust.com.tw/Marketing/EasySave/index.html。

華南永昌證券重視客戶投資體驗，積極推動金融科技創新，致力於提供不同類型的投資人，功能最全面、操作最便捷的投資工具。除了加快升級華南e指沖的腳步，華南永昌證券也積極與投顧合作，提供客戶專業的投顧研究報告與影音，協助客戶充分了解市場趨勢脈動，有效提升投資效能。