一周盤前解析／AI鏈、蘋概、金融 亮點

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（16日）指數最高達22,374點附近，逼近季線大關，終場指數收漲454點，收在22,349點。綜合法人看法，本周最看好人工智慧（AI）、蘋概、先進半導體、金融等四大族群，表現空間大。

統一投顧協理陳晏平表示，美國7月零售銷售數據顯示消費者支出依然強勁、上周初領失業救濟金的人數意外下降，化解市場對美國經濟陷入衰退的擔憂。另外，日本央行鴿派言論後，日圓回穩，恐慌情緒降溫，市場籌碼逐步穩定。

上市櫃公司第2季財報表現亮眼，市場聚焦回歸企業基本面，操作上建議投資人採取分批進場方式，並做汰弱留強。

選股建議短線可優先觀察基本面佳的高殖利率概念股，半年報繳出佳績個股，中長線搭配戶外運動概念股、航空觀光、先進半導體、AI概念股、金融等族群。

第一金投顧協理黃奕銓表示，波段盤面資金重點仍然是在於各產業龍頭，尤其是蘋概、光學、散熱、AI、綠能，仍然是主流產業。近期波動較大，搶短需要見好就收，而比較沒數字的個股須仍有拉回風險，第3季是檢驗數字的時候。保守投資屬性的可以等待指數重新站回短期均線5日、10日線後再行動作。目前第3季仍然是看好台積電相關、AI伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、綠能等有實質業績的產業。

台新投顧協理范婉瑜認為，國際股市目前處於回穩狀態，美國7月通膨數據低於預期，市場持續期待聯準會9月降息。

台股處於反彈格局，但近日成交量不大，顯然反攻力道不足，指數有可能有再次修正的風險，若能補量至5,000億元以上，指數有望向上突破季線；操作方面，部分進入旺季、業績前景佳的類股仍有動能，可擇優布局。包括AI PC、蘋果新機供應鏈、成衣、自行車族群。

AI 美國經濟

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