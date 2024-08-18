跌深績優股 可順勢低接

日本央行升息帶動日圓強勁彈升，掀起日圓套利交易平倉潮，以及美國經濟觸發薩姆法則警鐘，與科技股漲多回檔賣壓湧現，致使多頭列車戛然而止，並跌破所有重要均線，造成投資人驚慌錯愕並啟動停損機制。

所幸，上市櫃公司半年報獲利交出優異成績單，財報「有績之彈」提振市場信心，加上中長期資金逢低加碼指數股票型基金（ETF），化解融資籌碼不安定的衝擊。台股跌勢於年線支撐止步，並展開跌深反彈走勢，投資人多殺多的恐慌情緒得以舒緩。

台股今年以來上漲動能，主要緣自人工智慧（AI）科技革命新趨勢，法人對於主要供應鏈個股業績寄予厚望，投資評價隨著AI需求強勁而不斷調升，股價因而頻刷新高。

然市場傳出，輝達下一代Blackwell架構AI旗艦晶片GB200出貨延遲的疑慮，與輝達執行長黃仁勳持續賣股的動作，導致外資下重手調節AI權值股，修正AI供應鏈個股先前產業過度樂觀的預期，台股盤面主流AI概念股面臨負面利空阻力，籌碼鬆動股價震盪回檔難掩頹勢自不意外。

然而，美國7月物價指數穩定，零售數據優於預期，且經濟仍有足夠動力支撐勞動市場的降溫，緩解景氣陷入衰退的擔憂，加深市場對聯準會9月降息的高度預期。

此外，亞系貨幣在台股下跌期間罕見逆勢走強，致使日本央行表態，在金融市場不穩定的情況下不會加息，避免整體金融秩序不穩定與信用市場風險擴大。

而輝達Blackwell GPU推遲的雜音，也透過供應鏈大廠法說會，釐清晶片產出時程不會有太大的偏差，且Hopper架構平台陸續出貨強勁，激勵相關供應鏈營收與獲利攀高峰，也使得AI族群重返榮耀，成為短線跌深反彈主角。

台股自高點恐慌性下跌4,754點，並歷經單日千點重挫，與台指期、電子期跌停的震撼教育，創下台股史上多項跌點紀錄，讓市場認清股市變臉的速度。

幸而指數跌破2萬點大關後，展開年線保衛戰，加上企業獲利維持成長趨勢，股價急跌已讓評價面回到合理水準，台股投資價值浮現、且啟動驚驚漲的跌深強彈走勢。

惟上漲量能不濟，一時難以攻克季線反壓，因此，操作上應以反彈視之，跌深績優股可以順勢低接，但應善設停損點做好風險管理，避免反彈續航力轉弱後，再度陷入套牢深淵。

（作者是世新大學財金系副教授）