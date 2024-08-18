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利基股抗震 內外資齊買…聯電、開發金等成資金避風港

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股跟著國際股市大起大落，急速下殺之後又V型反彈，上周加權指數重回22,000點，全周強漲4.1%。統計顯示，聯電（2303）、開發金（2883）、遠東新（1402）等個股各有利基，獲得內外資法人同步買超肯定，股價表現較為耐震。

CMoney統計，本月以來，聯電、開發金、兆豐金、遠東新、遠傳、統一、富邦金、台灣大、中華電、國泰金、亞泥、新光金、長榮航等個股獲得內外資同步買超最多。在這些個股中，金融保險股占五檔最多，其次是電子股（主要為通信網路股）占四檔。

內外資同步買超個股
內外資同步買超個股

加權指數上周五（16日）收在22,349點，與月初的價位差距不到200點。台股本月以來只下跌0.6%，但期間大幅震盪，指數最慘時收盤跌破2萬點，經歷單日暴跌8.3%，也曾連續兩日都大漲逾3.3%。在大盤暴起暴落時，仍有個股備受內外資法人鍾愛，股價表現大都打敗大盤。

三大法人本月以來最愛聯電，合計買超39.6萬張，以外資大買32萬張為主力，投信則買超9.6萬張，輕易擊敗自營商賣超2萬張。聯電股價同期間大漲10.7%，表現遠勝過大盤。

不過，三大法人本月大買的四檔電子股中，其他三檔都是電信網路股，顯見法人對電子股的偏愛幾乎消失，資金轉向防禦色彩強烈的電信股。其中，遠傳獲三大法人合計買超6.5萬張，股價漲2.9%；台灣大獲三大法人買超5.2萬張，股價漲1.9%；中華電獲買超5萬張，股價漲2%。

在市場動盪時，除了電信三雄之外，金融股也是資金的避風港。本月以來，在內外資法人同步買超的六檔金融股中，以開發金最受青睞，獲得買超逾7.3萬張；以富邦金表現最強勁，股價同期間大漲4.7%。至於五檔獲買超最多的傳產股，也大多為產業龍頭股。

法人指出，美股初步止跌，但台股急跌後急漲，面臨季線壓力，投資人不妨多觀察法人布局標的。

三大法人 外資 聯電

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