WiFi 7題材點火 概念股閃亮…明年進入出貨高峰

AI PC及智慧旗艦機都支援新一代無線傳輸技術WiFi 7，市場更預期，蘋果新一代iPhone 16可望支援WiFi 7，法人看好，這將加速驅動整體WiFi 7產業鏈升級，推升聯發科（2454）、立積（4968）、穩懋（3105）、中磊（5388）、合勤控（3704）、正基等概念股商機。

業界認為，iPhone 16系列可望配備WiFi 7晶片，接收2.4GHz、5GHz和 6GHz等多頻段，傳輸速度可望達40Gbps，是WiFi 6E的四倍，同時可望升級5G Advanced標準，5G及無線傳輸速度同步升級。

近期三星、小米及Google發表的旗艦機種Google Pixel 9均支援WiFi 7，筆記型電腦從電競到AI PC等旗艦機種也支援WiFi 7，隨著筆記型電腦及智慧手機等終端設備採用WiFi 7滲透率提升，將驅動家用路由器及企業用路由器換機需求。

WiFi 7概念股

法人表示，今年下半年WiFi 7產品出貨可望明顯增溫，2025年更將進入出貨高峰，帶動晶片廠聯發科、瑞昱、射頻IC立積，以及網通廠中磊、智易、啟碁、合勤控、正基、友訊、正文、譁裕等概念股商機。

聯發科就認為WiFi 7今年進入關鍵成長，同時積極擴大手機與筆記型電腦用戶端設備等生態系夥伴。立積近年積極加碼WiFi 7市場，看好蘋果、三星等旗艦手機品牌大廠導入，帶動WiFi 7相關營收占比增加，已經有相關新案開始啟動。

功率放大器（PA）廠穩懋近期WiFi 7拉貨比重大幅提升，法人看好相較於WiFi 6使用三至四顆PA，預估WiFi 7所需PA將達八至十顆，推升整體PA需求明顯成長。

網通廠正文上半年已宣布打入歐洲電信業者Free，協助Freebox Ultra建造新的旗艦Wi Fi 7閘道器，是全球第一批WiFi 7部署之一。

合勤控WiFi 7高階無線產品已開始交貨，以歐美營運商為主，合勤控旗下兆勤推出企業級WiFi 7無線基地台，搶進中小企業市場，看好隨今年支援WiFi 7設備開始普及，中小企業客戶可望快速升級WiFi 7。

網通品牌友訊規劃新一代WiFi 7企業級無線基地台下半年上市。中磊認為，看好新一代iPhone可望支援WiFi 7，將加速驅動WiFi 7需求，預估明年第1季量產。譁裕指出，WiFi 7應用在路由器及FWA產品已陸續開案，第3、4季出貨，成為下半年成長動能之一。