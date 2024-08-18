股海自由行／AI 概念護身 台美股可撿便宜

台股上周似乎走過7月中以來的低谷後，仍處於震盪中，但多家財報陸續報喜，包括14家上市金控的7月獲利相當亮眼，合計單月就賺入943.89億元，累計前七月達到4,318億元，年增率高達58.2%；鴻海第2季營收亦創歷年同期新高，市場預期2024年應可挑戰歷史新高。

日前受到美中晶片戰升級造成半導體股大跌，美國總統候選人川普稱「台灣搶走晶片生意欲收保護費」論點，和日銀啟動升息，先前以日本低利率做套利交易的大量部位啟動平倉，資金從股市流出，這波大逃殺從美股一路衝擊到全球重要股市，造成短線劇烈下跌修正。

但緊接而來的美股財報季多有亮點，標普500成分股中已有超過八成的企業公布財報，高達78.2%的財報優於預期，機構預估上修第2季盈餘成長率至12.4%，其中金融產業、醫療保健、及資訊科技的盈餘成長率更超過19%（資料來源：LSEG）。

就美股財報數據顯示，基本面仍然穩健，經濟衰退疑慮已消退，美國軟著陸跡象明顯，聯準會（Fed）今年降息也幾乎是板上釘釘，對股債都是利多消息。過往美股在第3季表現通常較其他季度震盪，今年又是大選年，選前政治不確定性放大波動。觀察標普500指數（含息）自1998年以來的表現，第1季及第2季的平均漲幅分別為1.2%及2.3%，反觀第3季則小跌0.2%。

不過，進入第4季逢節慶行情，股市通常會重返強勢，平均漲幅高達5.6%，台股也有相同的慣性走勢。因此台、美股市若在第3季出現明顯跌勢，基本面持續轉佳的前提下，是進場撿便宜的好時機。

此外，未來數年AI仍是趨勢所在，台、美股市建議列為投資首選。根據美銀報告指出，全球CSP（雲端服務商）預估2024年資本支出將年增39%、至2,270億美元，創下歷史新高，大部分投入AI晶片及資料中心。當前市場才進入AI基礎設施建設的第二年、並且處於科技業典型資本支出上升周期的第一年，AI商機持續高速成長。

台灣位居AI供應鏈不可撼動的重要地位、美國科技股競爭力居全球之冠，台、美股市之中蘊藏許多優質標的及投資契機，對於沒時間做個股研究，或是對買賣時點有選擇性障礙的投資人，建議可透過成分股有「台積電」或「輝達概念股」的科技市值型ETF來參與配置，藉由分散投資一籃子股票、降低單一個股的價格波動風險。

債市方面，根據芝商所FedWatch資料顯示，聯準會最快9月開始降息，2024年全年合計降息3碼（截至8月15日），較6月利率點陣圖（降息1碼）來得樂觀。

評價面來看，目前各債券類別收益率高於近五年平均值，債券收益率具投資吸引力，以彭博美國投資級債券指數、及彭博10年以上美元金融債券指數為例，債券指數收益率分別達5.76%及5.24%（截至8月14日），債息收益誘人。

由於市面上多檔美債ETF價格已開始反應，隨著降息時點即將到來，投資人可把握「降息列車」啟動前，最後上車的投資機會。

（作者是國泰投信總經理）