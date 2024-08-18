公司派加碼股 長線勝率高…嘉澤、台灣大等多頭意味濃厚

台股在輝達最新AI晶片可能遲到等利空包圍中，7月中旬以來一度大跌4,754點，目前多空又回到接近6月起漲點附近，上市櫃大股東動向成為關注焦點。根據最新數據，期間不畏行情上沖下洗，嘉澤（3533）、鈊象（3293）、台灣大（3045）等16家公司派最挺自家股票，各自增持逾10億至百億元不等，堪稱「股市模範生」。

分析師指出，願意在股市震盪時增加持股，向市場宣示多頭意味濃厚，對投資人來說，跟著大股東、公司派腳步以長期方式布局，勝率將會相對提高。

台股5月底以來，先在輝達公布財報，證明市場對AI需求旺盛，隨後6月初台北電腦展登場，輝達執行長黃仁勳支持台積電漲價等演說內容中，引爆市場對AI股追價熱情，單月由低點21,264點計算，全月大漲1,858點，是單月第四大漲點。

隨後在7月11日上攻至24,416點歷史新高，但美國就業等經濟數據疲弱，輝達最新AI晶片可能延遲出貨等影響，指數下殺至19,662點才止穩，目前多空在22,000點上下對峙，意即多空在6、7月白忙一場。不過，行情上沖下洗，市場對上市櫃公司的公司派動向也多所揣測。

根據證期局、證交所等單位最新統計資料，截至7月底，在6、7月兩個月行情震盪激烈期間，董監、持股10%以上大股東，經理人等內部人（市場稱為公司派），以及這些人的配偶、未成年子女等關係人在內，總計有394家上市櫃公司公司派加碼自家股票，增持逾1,000張的有123家。

最挺自家股票的16檔個股

其中，增加持股最多的是上海商銀的15.6萬張，台灣大、三商各為13.1萬、11.2萬張，其他超過3萬張的還有遠百、台中銀、皇昌、永固-KY、和潤企業等股。

若以6、7月平均股價，內部人增加持股股數，二者綜合計算的市值來看，嘉澤高達173.1億元，鈊象167億元緊跟在後，台灣大139億元第三，上海商銀70.3億元、川湖67.9億元，分居四、五。其他公司派增持市值超過20億元的還有和潤、志聖、遠百、皇昌、九暘等。

富邦投顧董事長蕭乾祥、台新投顧總經理呂仁傑指出，股市行情震盪，沒有逢高套利離場、反願意增加持股，向市場宣示多頭意味濃厚，雖其中可能是因家族成員進入企業因而增加內部人持股，都願意將持股接受市場監督，仍具正面意義。對投資人來說，跟著大股東腳步，以長期方式布局，勝率將會相對提高。