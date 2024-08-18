公司派加碼 鈊象、興勤向空頭宣戰

台股7月中旬來的一場股災，使許多公司派、大股東的多空心態攤在陽光下，讓投資人逐一檢視。其中，包括鈊象（3293）、興勤（2428）等十家上市櫃公司，最了解公司實際經營狀況的經理人，6、7月以來大買自家股票逾億元，向空頭宣戰意味濃厚。

所謂經理人，在民法中規定，是公司管理事務及簽名的人，凡由公司授權為其管理事務及簽名的人，即為公司經理人。一般規範中，包括總經理、副總、協理、經理，甚至是計劃主持人、計劃經副理、專案經副理等都是，職務包括財務、業務等，是最了解公司經營狀況的一群人。

根據證期局等單位最新統計，1,853家上市櫃公司中，6、7月期間不畏行情震盪，總計有125家的經理人與其配偶、未成年子女等關係人在內持續進場加碼，增加最多的是藝舍-KY的15,500張，其次是雄順6,483張、鈊象5,863張。其他超過1,000張的還有晟楠、聯策、全國、八貫、緯創、加高、興勤、耀億等股。

若搭配各公司6、7月平均股價計算，鈊象的經理人與其關係人一口氣增加市值72.2億元持股，其次的藝舍-KY達5.1億元，八貫2.7億元排第三，其他超過1億元的有興勤、緯創、雄順、晟楠、聯策、全國、天虹等。

另外，有173家公司經理人與其關係人，除部分因職務異動、退休等原因，持股自經理人範疇中排除出現減持狀況，當中仍未能排除部分是趁台股高檔套現離場，其中減少逾千張的有14家。