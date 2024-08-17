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泡沫化前兆？歷史數據反揭景氣亮紅燈進場台股 1年後平均漲近40％

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
6月景氣對策信號由紅黃燈轉紅燈，市場認為紅燈代表經濟過熱，是泡沫化的前兆，股市將反轉。示意圖／本報系資料照片
6月景氣對策信號由紅黃燈轉紅燈，市場認為紅燈代表經濟過熱，是泡沫化的前兆，股市將反轉。示意圖／本報系資料照片

6月景氣對策信號由紅黃燈轉紅燈，市場認為紅燈代表經濟過熱，是泡沫化的前兆，股市將反轉。不過，歷史數據顯示，景氣紅燈亮時進場台股，一年後平均漲近40%，在所有燈號中表現最優。

「鉅亨買基金」投資研究部統計，回測過去在不同景氣燈號下進場投資台股的未來一年報酬率，結果發現，1984年以來，紅燈時進場的表現最佳，平均報酬率高達近40%。其次是黃紅燈時期，報酬率為34.8%，再來是藍燈時期的22.7%、黃藍燈時期的20.5%。

然而，在代表經濟穩定的綠燈時進場，未來一年的平均報酬率反而最低，只有3.3%。回測顯示，投資人在紅燈時反而可以勇敢進場，而在綠燈時則要保持謹慎。

進一步分析在不同情境下紅燈進場時的表現，數據顯示，當市場第一次從其他燈號轉為紅燈時，都優於在任意紅燈時進場的平均報酬率。首次轉紅燈進場且持有三年，平均報酬率甚至高達265.3%。

鉅亨買基金總經理張榮仁分析，剛轉為紅燈時，經濟剛開始轉熱，股市還有很強的續航力。因此，對於投資人來說，首次轉紅燈不應該被視為退出市場的訊號，反而可能是一次珍貴的進場機會。不過，景氣燈號並不是判斷進場與否的唯一指標，提醒投資人需多方面評估市場狀況，才能做出更穩健的投資決策。

鉅亨買基金建議投資人，理性看待景氣燈號，抓住潛在機會。回測顯示紅燈不一定預示股市即將大幅回調，反而可能是市場有更強的增長動能。投資人可藉由平台全站基金零手續費優惠，甚至搭配「超底王」機制，即時參與市場修正行情，提高投資勝率。

台股 投資人 景氣燈號

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