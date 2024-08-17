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台股強彈下週有望挑戰季線 法人提醒量能未跟上

中央社／ 台北17日電

台股本週強彈880.33點或4.1%，週五收在22349.33點，成功收復月線，下週有會挑戰約22420點的季線反壓區。不過法人認為，這波台股強彈量能稍嫌不足，認為過去資金如瘋狗浪般追逐股票的瘋狂時期已過去，提醒投資人追價宜慎。

台股歷經8月2日和5日，短短兩個交易日暴跌約2800點之後，迅速反彈，至8月16日指數收在22349.33點，兩週之內強彈2518點，最快下週有機會挑戰季線約22420點，甚至進一步挑戰22642.10點，回補股災所留下的跳空缺空。

永豐投顧觀察，台股在經歷融資適度清理過後，上週出現反彈，不過重創過後，投資人追價謹慎，外資也是時進時出，台股5日均量僅新台幣3812億元，與過去動輒5000億元的均量下降不少。

永豐投顧認為，在全球股市經歷了巨大震盪的日圓平倉潮後，雖然日本央行淡化後續升息的可能性，但台股在重創過後，投資人警醒教訓，過去資金如瘋狗浪般追逐股票的瘋狂時期已過去。

另外從最近上市公司密集的法說會訊息來看，初步統計第2季台灣上市櫃公司獲利季增3.1%、年增20.6%，為歷年同期第3高，整體表現優於預期，但以展望而言，除了AI族群，其他科技股對於第3季展望普遍動能平緩，在產業表現不同調情況下，法人預期短期股市難以展開像過往強而有利的回升行情。

而台股與美股高度連動，接下來傑克森洞全球央行年會即將於下週登場，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將發表談話，為聯準會9月降息前的重要風向球。

另外AI領頭羊輝達（NVIDIA）預計8月28日發布財報，最近市場盛傳GB200 AI伺服器晶片出貨延期，屆時情況可望明朗，結果將牽動AI族群與台股後勢。

台股 美國聯準會

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