一不走一沒有 台股反彈卻量縮

台股八月初兩天暴殺二千八百點後，快速反彈，呈現Ｖ型反轉，但指數往上漲，成交量卻往下縮，呈現「惜售」狀態。分析師表示，台股強力反彈但成交量萎縮的原因，就是套牢的人不走，追價的人沒有，價量出現膠著，能否解套，就看下周前三天表現。

台股周五大漲四五四點一六點，終場以二二三四九點三三點作收，成交量四千一百六十億元，護國神山台積電收盤價九六九元，上漲二十六元、漲幅百分之二點七六，繼續邁向千元大關。

台股指數Ｖ型反彈但量縮，資深分析師許博傑表示，由於台股這波回檔是急殺，不少人被套牢，指數反彈後，投資人因為擔心跌勢尚未結束而不敢追價進場，買賣在此出現膠著。

台股八月二日暴跌一千○四點的前一天八月一日是跳空上漲四四二點，指數最高來到二萬二千六百五十二點，二日隨即跳空暴跌千點，三日再跳空暴殺一千八百○七點，目前指數已漲回三日跳空缺口之上，但距離二日的跳空缺口還差一些。

許博傑指出，就技術型態分析台股強弱，下周應把握反彈之勢，大盤指數至少要觸及八月一日跳空的高點二萬二千六百五十二點，表彰波段空頭結束，指數再拉回後，投資人會比較有信心進場，指數二萬二千點可望有守；指數若未越過，有可能再拉回測試半年線二萬一千二百七十五點，距離目前位置有往下一千點的空間。

導致八月初指數大幅回檔的主因，一是日本央行升息導致日圓套利交易平倉，因而重創國際股市；二是美國經濟數據出現硬著陸的疑慮，不過，這兩項利空目前已經獲得澄清。

許博傑表示，日本央行今年再升息的機會，目前看來很低，美國最新經濟數據初次請領失業金人數二十二點七萬人，低於市場預期的二十三點六萬人，以及七月零售銷售成長百分之一，優於市場預期的百分之○點四增幅，核心零售銷售成長百分之○點四，優於市場預期的百分之○點一，緩解市場對美國經濟衰退的疑慮。