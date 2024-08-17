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三大法人大買台股537億 周線連二紅、千金股增至15檔

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股跳空開高收高，終場大漲454點收22,349點。 聯合報系資料照
台股跳空開高收高，終場大漲454點收22,349點。 聯合報系資料照

美國經濟數據亮眼，市場對經濟衰退疑慮大減，激勵美股大漲，特別是費半指數勁揚4.8%，加上三大法人同步買超，合計大買537億元，為今年第四大，帶動昨（16）日台股跳空開高收高，終場大漲454點收22,349點，成交量擴增至4,278億元；單周指數大漲880點，漲幅4.1%，周K連二紅。

受惠美股大漲及三大法人搶買帶動，台股昨日開盤跳空大漲219點，市場追價買盤大舉挺進，指數開高收高，終場大漲2%、進逼季線反壓。盤面個股及類股漲多跌少，19大類股中，紡織股大漲3.1%最強勢，電子股也漲2.3%。

今年來三大法人買超金額前五大
今年來三大法人買超金額前五大

族群中，半導體與AI股漲幅各2.7%、2.1%；千金股同樣漲多跌少，其中以健策（3653）亮燈鎖漲停最突出，弘塑跌0.5%、穎崴收平盤等相對弱勢，檔數因M31漲75元收1,050元，增至15檔。

三大法人進出方面，共計買超台股537億元。其中外資買超453.4億元、轉賣為買；投信買超56.1億元、轉賣為買；自營商買超27.5億元（其中被動式避險買超7.91億元）、轉賣為買。八大公股行庫逢高調節儲備銀彈，賣超123.9億元。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光等看法，盤面漲停有35家，上市和上櫃上漲均多於下跌家數，台積電、聯發科、富邦金、鴻海、廣達等前五大公司貢獻大盤285點約63%的點，盤勢結構健康。

台股連兩周收紅K，月線留下長達2,687點釘子線，下周先以22,000至22,900點區間看待，向上空間約550點，多於下檔350點。考量指數V轉不易，可能傾向於震盪整理等待均線糾結，後市若指數順利越過季線、以反彈0.618計算，指數滿足點約為22,600點至22,700點，月底有望挑戰23,000點。

後續觀察重點項目包含：MSCI月底調整生效、輝達財報、傑克森洞全球央行年會談話內容、外資台指期未平倉有3.4萬口空單等。

三大法人 台股

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