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解讀四指標…台股下周恐震盪

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股九個交易日來大漲小回，區間最大漲點達2,712點，昨（16）日收盤進逼季線反壓。展望下周行情，法人指出，隨四大跡象現蹤，預期台股下周恐再轉震盪，不排除走出「先升後降」波動走勢。

四大跡象分別為：一、行情即將遭遇季線反壓，但量能無法有效放大。法人說，台股這波反彈呈「價漲量縮」態勢，尤其指數下周將進逼季線大關，但5日均量僅3,829億元，連4,000億元都不到。

若想有效衝關，單日成交量最好增至4,500億、甚至5,000億元以上，搭配籌碼有效換手，行情才有突破並站穩季線持續上攻可能。

二、本波反彈已來到黃金切割率0.5位置。台股本波急跌後又強彈，不少投資人根本來不及反應。統計前波指數區間下跌4,560點，本波反彈至昨日收盤上漲2,519點，約占前波跌點55.2%，以黃金切割率0.5來看，本波已算強勢反彈，後市行情轉震盪機率大增。

三、短線技術指標即將進入80以上超買區。以日KD指標來看，K值與D值自20以下超賣區黃金交叉向上後，目前K值已來到84.25，領先進入80以上超買區，待D值也進入超買區後，短線行情修正壓力將顯著轉強。

四、台股短線行情強勢彈升，融資餘額擴增有限，但融券張數卻明顯擴增，自低點彈升以來大增超過4萬張，增幅高達20%，顯見市場追價熱情冷卻，但逢高避險情緒卻高漲，也不利行情持續向上急行軍。

台股

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