證交所「AI 產業鏈」主題式業績發表會 20日起登場
臺灣證券交易所指出，人工智慧（AI）產業資訊發展快速，為使投資人更加瞭解產業趨勢，與永豐金綜合證券攜手於20日起一連三日共同舉辦「AI產業鏈」主題式業績發表會。
這次主題式業績發表會將邀請資策會產業情報研究所產業顧問朱師右以「人工智慧新技術發展方向與產業應用趨勢」為題進行專題演講，並邀請樺漢（6414）、建準（2421）、東台（4526）、凌華（6166）、東元（1504）及光寶科（2301）等六家公司輪番上陣，分享近期公司財務業務狀況及企業競爭優勢。
有關「AI產業鏈」主題式業績發表會及產業講座最新訊息及詳細資訊，請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤進行查詢。屆時亦歡迎有興趣的投資人透過本公司WebPro影音傳播網收看即時轉播。
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