就市論勢／電子紙、生醫、儲能 可留意

經濟日報／ 柯鴻旼（PGIM保德信中小型股基金經理人）

盤面分析

美國經濟數據化解市場疑慮，美股大漲帶動台股昨（16）日強彈454點，漲幅2.07%，收在22,349點，下周挑戰重返季線之上；本周台股延續反彈格局，單周續揚4.1%，大漲880點，周線連二紅，日均量3,812億元。

三大法人方面，本周外資中止連五賣，轉為回補837.9億元；投信法人延續買超態勢，連續第11周加碼台股，本周買超223.8億元；自營商持續減持台股，單周賣超244.9億元，連續第12周站在賣方。三大法人本周合計回補816.8億元。

投資建議

雖然之前市場急跌導致投資氣氛轉變，但從近期企業獲利、經濟數據等反映出台股基本面仍穩固，預估在AI題材持續，包括邊緣AI加速運用等，搭配個股短線跌幅已深，此時反而可以積極布局且聚焦科技股。

從歷史數據看，大跌後通常會出現一波反彈，目前融資餘額快速瘦身，ETF資金活水強勁，雖外資持續減持，然投信買盤在ETF規模不斷創高下相當堅實，目前台股ETF規模逾2兆，成為可抗衡外資且具決定性力量。

選股方面，大趨勢著重AI與ESG，次產業趨勢看好電子紙、電動車、高速運算、高速傳輸、伺服器新平台轉換等，非電族群可留意生技醫療、儲能、矽水膠隱形眼鏡趨勢等。

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