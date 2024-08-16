ETN 趨勢導航／富邦蘋果正二N 股價勁揚12%
台股隨美股延續反彈走勢，收復月線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，約四成打敗兩市大盤，以富邦蘋果正二N（02001L）漲12.62%居冠。
統計集中市場單周漲880點或4.10%，終止連四跌，櫃買市場周線漲13.97點或5.53%，連五黑止步。
追蹤台股標的為主的25檔ETN中，績效前段班主要分布於半導體、IC設計、ESG、高息等特色，其中富邦蘋果正二N挾槓桿威力，單周大漲12.62%最亮麗，排名第二、三為兆豐半導體氣候N、元大IC設計N，漲幅分別達10.54%、9.90%。
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