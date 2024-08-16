一周熱門零股／00878最夯 新光金進前十

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
近一周零股交易
近一周零股交易

台股短線大漲2,712點，指數將向季線叩關，零股投資人居高思危心態逐漸轉濃，買盤縮手觀望，雄霸市場交易量寶座多周的權王台積電（2330），不僅量能急劇萎縮，同時將交易量第一寶座讓出，由國泰永續高股息登上零股交易最熱門榜首，新光金則是本周新進榜熱門股之一。

由於美國7月零售銷售月增率創一年半最佳表現，且Walmart財報優於預期並上調全年財測，顯示美國消費力道強勁，加上初領和續領失業救濟金人數雙雙下降，市場對美國經濟衰退擔憂一掃而空，推動盤勢裹足不前的台股昨日大漲454點收22,349點，兵臨季線大關。

由於行情短線漲多，根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為國泰永續高股息、台積電、鴻海、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、元大高股息、元大台灣50、富邦台50、新光金、元大美債20年，其中台積電零股交易量從上周2,828萬驟降至本周813萬股。

新光金是本周新進榜熱門股之一，主要是自結7月稅後純益28.8億元，今年前七月稅後純益232.9億元，每股純益（EPS）1.5元，同期新高，獲利題材吸引零股投資人進場。

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