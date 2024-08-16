折疊機概念股 題材熱炒

在三星新一代折疊手機Galaxy Z Flip 6和Z Fold 6提前上市，以及Google、小米也推出新折疊機帶動，市調機構統計，第2季全球折疊手機面板達到新高，總出貨量980萬片，年增126%，帶動折疊機相關概念股奇鋐（3017）、兆利等獲利上揚，股價升溫。

台股折疊機概念股包括台積電、聯發科、兆利、新日興、奇鋐、雙鴻、尼得科超眾、明基材、達邁等。

折疊機概念股

法人表示，由於各品牌廠透過折疊機種展現差異化，也在高階旗艦機種加上AI功能，可望為低迷已久的智慧手機市場帶來活水，有利相關概念股表現。包括兆利隨客戶平價折疊新機6月下旬啟動拉貨，可望推升其第3季營運轉強。

根據Counterpoint統計，全球折疊智慧手機面板第2季出貨量達到新高，季增151%，年增126%，總出貨量980萬片。主要由三星Galaxy Z Flip 6和Z Fold 6提前上市拉動，預計第2季將是今年全年折疊手機面板出貨量最高峰。

其中三星在第2季折疊面板採購市場中占48%，緊追在後的華為占29%。儘管受到美國禁令影響，華為仍持續推出折疊機種Pocket 2和Mate X5。

至於面板供應，三星顯示器以53%對27%超過京東方，重新奪回第一位置。展望第3季，折疊手機面板市場預計將季減30%，年減21%，為690萬片，主因三星已提前拉貨。