聽新聞
test
0:00 / 0:00

折疊機概念股 題材熱炒

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
折疊機示意圖。 美聯社
折疊機示意圖。 美聯社

在三星新一代折疊手機Galaxy Z Flip 6和Z Fold 6提前上市，以及Google、小米也推出新折疊機帶動，市調機構統計，第2季全球折疊手機面板達到新高，總出貨量980萬片，年增126%，帶動折疊機相關概念股奇鋐（3017）、兆利等獲利上揚，股價升溫。

台股折疊機概念股包括台積電、聯發科、兆利、新日興、奇鋐、雙鴻、尼得科超眾、明基材、達邁等。

折疊機概念股
折疊機概念股

法人表示，由於各品牌廠透過折疊機種展現差異化，也在高階旗艦機種加上AI功能，可望為低迷已久的智慧手機市場帶來活水，有利相關概念股表現。包括兆利隨客戶平價折疊新機6月下旬啟動拉貨，可望推升其第3季營運轉強。

根據Counterpoint統計，全球折疊智慧手機面板第2季出貨量達到新高，季增151%，年增126%，總出貨量980萬片。主要由三星Galaxy Z Flip 6和Z Fold 6提前上市拉動，預計第2季將是今年全年折疊手機面板出貨量最高峰。

其中三星在第2季折疊面板採購市場中占48%，緊追在後的華為占29%。儘管受到美國禁令影響，華為仍持續推出折疊機種Pocket 2和Mate X5。

至於面板供應，三星顯示器以53%對27%超過京東方，重新奪回第一位置。展望第3季，折疊手機面板市場預計將季減30%，年減21%，為690萬片，主因三星已提前拉貨。

延伸閱讀

三率三升的散熱股～雙鴻、奇鋐

「跑咖」新潮點！三星Galaxy Z系列攜手TEN THOUSAND打造「Galaxy AI期間限定體驗店」

台積、奇鋐 押逾二個月

全民權證／奇鋐 瞄準逾150天

相關新聞

折疊機概念股 題材熱炒

在三星新一代折疊手機Galaxy Z Flip 6和Z Fold 6提前上市，以及Google、小米也推出新折疊機帶動，...

一不走一沒有 台股反彈卻量縮

台股八月初兩天暴殺二千八百點後，快速反彈，呈現Ｖ型反轉，但指數往上漲，成交量卻往下縮，呈現「惜售」狀態。分析師表示，台股...

ETN 趨勢導航／富邦蘋果正二N 股價勁揚12%

台股隨美股延續反彈走勢，收復月線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，約四成打敗兩市大盤，以富邦蘋果正二N（...

就市論勢／電子紙、生醫、儲能 可留意

盤面分析

一周熱門零股／00878最夯 新光金進前十

台股短線大漲2,712點，指數將向季線叩關，零股投資人居高思危心態逐漸轉濃，買盤縮手觀望，雄霸市場交易量寶座多周的權王台...

台股周漲880點收復月線 上市公司總市值重回70兆

台股本週強彈880.33點或4.1%，16日收在22349.33點，成功收復月線約21909點，並直逼季線約22420點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。