大摩指美國變壓器短缺2年內無解 按讚中興電、華城2大台廠

大摩在最新出具「電力設備產業」研究報告中預期，美國變壓器短缺問題，至少在未來二年難以解決，並按讚二大台系供應鏈中興電（1513）、華城（1519），給予「優於大盤」評等，也是外資圈首篇針對美台電力需求趨勢及對台廠影響所釋出的報告。

隨人工智慧（AI）的大量應用、電網汰舊換新、以及綠能轉換等三大因素，帶來龐大電力需求。大摩產業分析師施佩妤表示，大多數市場投資人認為，美國的變壓器短缺至少在未來兩年內將難以解決，原因有三：變壓器產品客製化規格複雜；材料和勞動力短缺問題仍未解決；未來電力需求越來越高。

至於投資人最關心的問題則是美國變壓器價格何時會達到巔峰？施佩妤預計，基於電力需求持續上揚的趨勢，預期今年美國變壓器平均銷售單價（ASP）將持續上升，加上國內的強韌電網計畫帶動，也將嘉惠相關台系電力設備廠商。

其中，中興電因目前相對低估值、在台灣GIS行業中的市場領先地位，獲得「優於大盤」評級、目標價看227元；華城毛利擴張將延續至2024-2025年，同樣獲「優於大盤」、目標價看1,035元；其他包括東元（1504）、亞力（1514）等雖未納入研究範圍，但也都抱持正向的觀點。

美國變壓器的供需情況方面，美國變壓器市場需求目前處於初期階段，涵蓋從中壓到高壓（MV-HV）變壓器，再到低壓（LV）分布式變壓器，價格趨勢上美國變壓器的平均售價在2022年和2023年增幅最大，但在2024年仍有小幅上漲，毛利率也略有擴大。

在美國總統大選前，施佩妤指出，預算和政策變動的可能性引發對基礎設施和可再生能源項目延遲的擔憂。不過，由於美國電力需求持續上升，以及電網韌性需求的增強，對電力公司的資本支出影響相對有限。

至於選後，對進口產品徵收的關稅可能會影響市場利潤，但同樣地所有市場都可能受到影響，其中綠能投資可能影響較大，但電網汰換和與AI相關的電力需求仍將保持強勁。

台灣方面，電力需求的增長趨勢同樣顯著。施佩妤表示，據經濟部預測，至2028年因AI技術引發的電力需求預計將達到224萬千瓦，是2023年的8倍，預計在2024年至2033年間，台灣的電力需求將以年均約2.8%的速度增長。

因此，無論美國還是台灣，電力市場的需求和政策支持將持續推動產業前進，雖然政策變動帶來不確定性，但市場基本需求仍強勁。