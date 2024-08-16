台股強彈454點！外資買超453億 這檔金融股獲買超4.7萬張最多

台股16日以22,349.33點收盤，上漲454.16點，三大法人同步買超，尤其是外資買超453.87億元，買超前兩名個股都是金融股，買超開發金（2883）47,894張，居單日買超個股冠軍，其次是買超新光金（2888）47,402張，晶圓雙雄的台積電（2330）、聯電（2303）也獲外資買超。

台股早盤以22,114.72點開出，指數開高走高，台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、廣達（2382）等股大漲，推升指數續朝季線挺進，一度衝達22,374.94點，上漲479.77點，終場收在22,349.33點，上漲454.16點，本周上漲880.33點，周漲幅4.1%。

台股16日上漲，漲幅2.07%，盤面上，類股上漲居多，金融股、電子股齊漲，電子股占大盤成交比重達65.3%，電子類股收漲2.47%，半導體類股及電腦周邊類股漲幅都超過2%；三大法人買超541.64億元，其中，外資買超453.87億元，投信買超60.21億元，自營商買超（合計）27.55億元，其中自營商（自行買賣）買超19.63億元，自營商（避險）買超7.91億元。

統計外資買超前十大個股依序是開發金、新光金、聯電、友達（2409）、富邦金、元大台灣價值高息（00940）、國泰金（2882）、台積電、富邦特選高股息30（00900）、玉山金（2884）等；買超前十名中，金融股占5檔，買超開發金達47,894張，買超新光金47,402張。

另外，電子股有3檔，買超聯電46,808張；台積電也獲外資買超17,832張，連六買，投信買超664張，自營商買超1,087張，合計三大法人買超19,583張，股價收在969元，上漲26元。

統計外資賣超前十大個股依序是元大台灣50反1（00632R）、遠東銀（2845）、瑞軒、復華台灣科技優息（00929）、長榮航（2618）、元大高股息（0056）、南茂、國泰永續高股息（00878）、永崴投控、台塑化（6505）等；外資賣超元大台灣50反1達25,293張，居賣超個股冠軍。