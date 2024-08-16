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台股自低檔反彈逾2500點 法人預期短線震盪後有利續彈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國經濟數據化解市場疑慮，美股大漲帶動台股16日強彈454.16點，漲幅2.07%，指數收在22,349.33點，下周挑戰重返季線之上；本周台股延續反彈格局，單周續揚4.1%，大漲880.33點。

三大法人方面，台股強勢反彈，本周外資中止連6賣，轉為回補837.93億元，投信延續買超態勢，連續第11周加碼台股，本周買超223.84億元，僅自營商持續減持台股，單周賣超244.95億元，連續第12周站在賣方，三大法人本周合計回補816.82億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，加權指數順利化解月線反壓，持續向季線挑戰，統計8月5日以來大盤自低點反彈已超過2,500點，技術指標偏多，可視為強勢反彈，成交量未放大下顯示籌碼相對安定，預期短線震盪後，仍有利指數持續彈升。

柯鴻旼說明，在經濟基本面疑慮化解之下，美台股市快速擺脫之前的大跌頹勢，上市櫃公司第2季財報出爐，受惠於AI需求熱絡、匯率弱勢等因素推升，整體單季稅後純益超過9,000億元，年增幅超過兩成，為歷年同期第三高，也讓第2季EPS創新高企業家數達66家，表現超乎市場預期。

柯鴻旼強調，雖然之前市場急跌導致投資氣氛轉變，但是從近期的企業獲利、經濟數據等反映出台股基本面仍穩固，且台股走勢往往與獲利年成長展現正相關，預估在AI題材持續，包括邊緣AI的加速運用等，搭配個股短線跌幅已深，此時反而可以積極布局且聚焦科技股。

柯鴻旼進一步指出，從歷史數據來看，在大跌之後通常會出現一波反彈行情，除了目前融資餘額快速瘦身超過400億元，值得注意的是ETF資金活水強勁，雖然外資持續減持，然而投信買盤在ETF規模持續創新高之下相當堅實，目前台股ETF規模超過2兆，已成為可以抗衡外資且具決定性力量，對於資金面的挹注相對樂觀。

柯鴻旼認為，接下來市場將高度聚焦AI領頭股輝達在8月底的財報，及釋出的財測與產業展望，只要能繳出亮眼數據並消除市場疑慮，至年底前的AI領漲多頭趨勢將更為鮮明。

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