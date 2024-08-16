傳黃仁勳再來台赴AI機器人大展！概念股輪流飆 這2檔已連拉2根漲停板

外傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期可能來台，出席8月21日登場的台北國際自動化工業、AI機器人大展，機器人相關概念股成為近期盤面焦點，16日廣明（6188）、威盛（2388）、大拓-KY（8455）衝上漲停之外，慧友（5484）及維田（6570）更是連續兩天都以漲停板收盤。

機器人與自動化大展將在8月21日登場，重點聚焦機器人與智慧自動化，今年有全球1,200家廠商將展示最新智慧製造技術、設備及解決方案，包括工業自動化、機器人、智慧模具、物流及物聯網、冷鏈科技、3D列印、雷射應用及流體傳動零組件等主題，展現AI技術在各產業中的應用。

機器人與自動化大展將登場，台廠供應鏈將發表AI機器人最新研發成果與全新應用，市場預期有望引爆千億美元商機；外傳輝達執行長黃仁勳近期可能來台，出席8月21日登場台北國際自動化工業、AI機器人大展，機器人產業「仁來瘋」有望可能再起，機器人相關概念股也成為盤面的焦點。

台股16日開高走高，早盤以22,114.72點開出，指數開高走高，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、廣達（2382）等股大漲，推升指數續朝季線挺進，一度衝達22,374.94點，上漲479.77點，終場收在22,349.33點，上漲454.16點。

盤面上，類股上漲居多，金融股、電子股齊漲，電子股占大盤成交比重達65.3%，電子類股收漲2.47%，半導體類股及電腦週邊類股漲幅都超過2%，另外，隨著機器人大展將在下周登場，機器人股也提前上漲暖身，尤其是還傳出黃仁勳將來台參加，更讓機器人概念股成為市場焦點。

維田及慧友持續擔綱機器人股領頭羊的角色，連續兩個交易日都飆上漲停，慧友漲勢強勁，早盤跳空以漲停81.9元開出，盤中短暫打開後再飆上漲停鎖死到收盤；維田則是一開盤就是漲停板60.1元開出，一路鎖死到收盤，漲停排隊買單超過1.1萬張。

另外，廣明以97.5元開高後走高，衝上漲停104.5元鎖死到收盤；威盛以119元開高後走高衝上漲停124.5元鎖死到收盤；大拓-KY同樣是開高後衝上漲停35.3元鎖到收場收盤。

漲停股之外，黃仁勳欽點的機器人概念股所羅門（2359）則是收在172.5元，上漲9元，漲幅5.5%；均豪（5443）收漲5.76%；志聖（2467）收漲6.25%；中光電（5371）則是收在83.4元，漲幅7.47%。