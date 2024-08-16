快訊

07:35規模6.3地震參數更新 氣象署更正：為花蓮0403餘震

中元普渡拜飲料別再戳洞！7歲兒教插香新招 爸：活36年沒想到

台股大漲454點重回平穩 證期局：重點關注美總統選舉結果

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

台股16日大漲454.16點，金管會最新資料顯示，融資維持率已經回到逾169％，金管會官員今日指出，目前台股非常穩健，下一階段持續關注國際政經風險，美總統大選為重點觀察項目。

台股近日上沖下洗，今日大漲，金管會官員認為，觀看數據已經回到平穩狀態，未來將持續關注市場，假設出現非理性行為，金管會身為監理機關，將再評估。

證期局局長張振山今日出席普渡祭拜，祭拜後受訪指出，下一階段，金管會也將關注國際金融政經風險，將會關注各個指標風險發展。

其中，他回應，美國總統大選的確是關注項目之一，已經將美大選列為重要觀察的專案項目，觀看選舉結果、掌握即時資訊，因為不管誰當選，也許美國會有動盪，希望台灣盡量平穩，因此對市場都會做好萬分準備。

台股 美國 金管會

延伸閱讀

金管會普渡 主委彭金隆期許金融五發展

台股上漲454點 三大法人買超541億元

美國經濟數據強勁且日圓貶值 東京股市大漲

台積電衝高26元 台股大漲454點收22,349點

相關新聞

傳黃仁勳再來台赴AI機器人大展！概念股輪流飆 這2檔已連拉2根漲停板

外傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期可能來台，出席8月21日登場的台北國際自動化工業、AI機器人大展，機器人相關概念...

台積電衝高26元 台股大漲454點收22,349點

台股16日收盤上漲454.16 點，終場以22,349.33點作收，成交量4,160.34億元；台積電（2330）收盤價...

台股會V轉嗎？ 法人曝四大觀察點：看後續表現

台股16日開高走高，朝季線挺進，盤中一度衝達22,374.94，統計由低點19,662.74點反彈以來，已上漲2,712...

台股上漲454點 三大法人買超541億元

台股16日再啟漲勢，反彈至季線大關，收在22,349.33點，上漲454.16點，漲幅2.07%，成交量4,160.34...

景氣亮紅燈 股民該離場？進場？ 統計曝光報酬經驗值

國發會日前發布6月景氣燈號睽違2年半再現代表景氣熱絡的紅燈，股市是否因為景氣過熱而反轉？歷史數據顯示，景氣紅燈亮時，台股...

台股漲沒量竟是「惜售」 專家：不是捨不得賣…

台股8月初兩天暴殺2千8百點後，快速反彈，呈現V型反轉，但指數往上漲，成交量卻往下縮，呈現「惜售」狀態。分析師表示，台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。