台股大漲454點重回平穩 證期局：重點關注美總統選舉結果
台股16日大漲454.16點，金管會最新資料顯示，融資維持率已經回到逾169％，金管會官員今日指出，目前台股非常穩健，下一階段持續關注國際政經風險，美總統大選為重點觀察項目。
台股近日上沖下洗，今日大漲，金管會官員認為，觀看數據已經回到平穩狀態，未來將持續關注市場，假設出現非理性行為，金管會身為監理機關，將再評估。
證期局局長張振山今日出席普渡祭拜，祭拜後受訪指出，下一階段，金管會也將關注國際金融政經風險，將會關注各個指標風險發展。
其中，他回應，美國總統大選的確是關注項目之一，已經將美大選列為重要觀察的專案項目，觀看選舉結果、掌握即時資訊，因為不管誰當選，也許美國會有動盪，希望台灣盡量平穩，因此對市場都會做好萬分準備。
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